ODLUKA PREDSEDNIŠTVA SANU: Izbori za nove članove akademije 4. novembra 2027. godine
Izbor redovnih, dopisnih i inostranih članova Srpske akademije nauka i umetnosti biće održan 4. novembra 2027. godine na Izbornoj skupštini SANU.
Ovo je juče saopštilo Predsednišvo akademije i pozvalo predlagače da predlože kandidate za izbor u članstvo SANU.
Kako je pojašnjeno, za redovnog člana može biti izabran dopisni član SANU na osnovu izuzetnog doprinosa u nauci, odnosno umetnosti, ostvarenog u celokupnom stvaralaštvu, a posebno otkako je izabran za dopisnog člana.
- Za dopisnog člana SANU može biti izabran državljanin Srbije koji se istakao izuzetnim naučnim, odnosno umetničkim radom - ističu iz ove institucije. - Za inostranog člana može biti izabran strani državljanin izuzetno zaslužan za opšti napredak nauke ili umetnosti i za razvoj naučnih ili umetničkih veza između zemlje u kojoj deluje i Srbije.
Predloge za izbor redovnih i dopisnih članova SANU mogu podnositi, između ostalog, akademijska odeljenja za kandidate iz oblasti nauka i umetnosti kojima se dato odeljenje bavi, zatim odbori SANU, senati univerziteta za oblasti nauka i umetnosti koje se neguju na datom univerzitetu i najviši organi upravljanja naučnih društava i udruženja umetnika.
Pred akademijom je izbor časnika - predsednika, dva potpredsednika i generalnog sekretara - a ti izbori biće održani u martu.
Prema proceduri, predloge za predsednika, potpredsednike i generalnog sekretara daju članovi akademije, a za svakog kandidata mora se obezbediti podrška 20 akademika koji ga svojim potpisom predlažu. Kada se to utvrdi onda se utvrđuje lista kandidata sa kojoma se ide na skupštinu.
U SANU očekuju da će do kraja godine ili početkom januara imati predloge o kojima će se razgovarati unutar akademije.
U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti ističu da je za ovu instituciju važno da bude primljen što veći broj članova, jer poslednje dve decenije brojnost opada. Akademija trenutno ima 126 članova, od čega 91 redovnih i 35 dopisnih članova.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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