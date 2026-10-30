Društvo

ODLUKA PREDSEDNIŠTVA SANU: Izbori za nove članove akademije 4. novembra 2027. godine

Ljiljana Begenišić

30. 10. 2026. u 12:59

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Izbor redovnih, dopisnih i inostranih članova Srpske akademije nauka i umetnosti biće održan 4. novembra 2027. godine na Izbornoj skupštini SANU.

ОДЛУКА ПРЕДСЕДНИШТВА САНУ: Избори за нове чланове академије 4. новембра 2027. године

sanu

Ovo je juče saopštilo Predsednišvo akademije i pozvalo predlagače da predlože kandidate za izbor u članstvo SANU.

Kako je pojašnjeno, za redovnog člana može biti izabran dopisni član SANU na osnovu izuzetnog doprinosa u nauci, odnosno umetnosti, ostvarenog u celokupnom stvaralaštvu, a posebno otkako je izabran za dopisnog člana.

- Za dopisnog člana SANU može biti izabran državljanin Srbije koji se istakao izuzetnim naučnim, odnosno umetničkim radom - ističu iz ove institucije. - Za inostranog člana može biti izabran strani državljanin izuzetno zaslužan za opšti napredak nauke ili umetnosti i za razvoj naučnih ili umetničkih veza između zemlje u kojoj deluje i Srbije.

Predloge za izbor redovnih i dopisnih članova SANU mogu podnositi, između ostalog, akademijska odeljenja za kandidate iz oblasti nauka i umetnosti kojima se dato odeljenje bavi, zatim odbori SANU, senati univerziteta za oblasti nauka i umetnosti koje se neguju na datom univerzitetu i najviši organi upravljanja naučnih društava i udruženja umetnika.

Pred akademijom je izbor časnika - predsednika, dva potpredsednika i generalnog sekretara - a ti izbori biće održani u martu.

Prema proceduri, predloge za predsednika, potpredsednike i generalnog sekretara daju članovi akademije, a za svakog kandidata mora se obezbediti podrška 20 akademika koji ga svojim potpisom predlažu. Kada se to utvrdi onda se utvrđuje lista kandidata sa kojoma se ide na skupštinu.

U SANU očekuju da će do kraja godine ili početkom januara imati predloge o kojima će se razgovarati unutar akademije.

U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti ističu da je za ovu instituciju važno da bude primljen što veći broj članova, jer poslednje dve decenije brojnost opada. Akademija trenutno ima 126 članova, od čega 91 redovnih i 35 dopisnih članova.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSKI ŠLEM BUDUĆNOSTI: Dronove obara ugrizom i glasom, ali stručnjaci upozoravaju na jedan veliki problem
Svet

0 0

RUSKI ŠLEM BUDUĆNOSTI: Dronove obara ugrizom i glasom, ali stručnjaci upozoravaju na jedan veliki problem

RUSKI pronalazači osmislili su sistem za odbranu od ukrajinskih dronova koji se montira na vojni šlem ili kacigu, a oružjem bi moglo da se upravlja bez upotrebe ruku – ugrizom za usnik ili glasovnom naredbom. Kako piše nemački Bild, reč je o rešenju opisanom u novom ruskom patentu, ali zasad nema dokaza da je sistem uspešno testiran ili da se koristi u ruskoj vojsci.

29. 10. 2026. u 10:54

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Bezbedna zimska vožnja počinje mnogo pre prvog snega
Društvo

0 0

Bezbedna zimska vožnja počinje mnogo pre prvog snega

DOLAZAK hladnijih dana podseća vozače da je vreme za pripremu vozila za izazove zimskih meseci. Kako se od 1. novembra do 1. aprila propisuje primena obavezne zimske opreme, pravovremena zamena pneumatika, tehnička provera vozila i odgovorno ponašanje u saobraćaju postaju važni saveznici bezbedne vožnje i sigurnosti svih učesnika na putu.

30. 10. 2026. u 16:06

Politika
Tenis
Fudbal
SVETSKI DAN ŠTEDNJE: Kako pametnim navikama čuvamo i novčanik i planetu

SVETSKI DAN ŠTEDNjE: Kako pametnim navikama čuvamo i novčanik i planetu