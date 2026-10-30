ČETIRI PUTA NIJE PROŠAO POLIGRAF: Sve o hapšenju američkog generala Pentagona, koji je odavao poverljive informacije

JEDAN od najvećih vojnih planera Pentagona priznao je da je novinarima otkrivao poverljive informacije.

Foto: Yasin Ozturk / AFP / Profimedia

Četiri puta nije prošao poligraf, a istražitelji sumnjaju da je namerno izbrisao prepisku preko aplikacije "Signal".

Dok Pentagon pokušava da otkrije ko iz njegovih redova odaje poverljive informacije medijima, ispostavilo se da je jedan od odgovornih za curenje tajni bio upravo čovek iz vrha američkog vojnog sistema.

General-potpukovnik Bret Silvija, jedan od najviših vojnih planera Pentagona, priznao je da je tokom godinu dana dvojici novinara iz različitih medija otkrivao poverljive informacije o Ukrajini i Iranu, navodi se u internom izveštaju istrage do kojeg je došao američki portal "Aksios".

Ministar odbrane, Pit Hegset, smenio ga je ove nedelje, a prema rečima jednog američkog zvaničnika, general je svoje postupke priznao tokom video-saslušanja, nakon što čak četiri puta nije prošao poligraf.

U izveštaju se navodi da je Silvija sarađivao sa istražiteljima i predao im privatni telefon na forenzičku analizu.

Prema nalazima istrage, general je poverljive informacije odavao najmanje od juna 2025. godine, a sa novinarima je komunicirao preko aplikacije "Signal".

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Jedan od sastanaka održan je čak u restoranu "Silver dajner" u Arlingtonu, pošto je novinaru sa kojim se sastajao u međuvremenu ukinuta dozvola za ulazak u Pentagon.

Silvija je tom prilikom, koristeći beleške koje je napravio čitajući tajni dokument, novinaru preneo informacije o američkoj pomoći Ukrajini.

Novinar je, kako se navodi, radio na knjizi, a sa generalom se sastao dva puta, bez znanja i odobrenja službe Pentagona za odnose s javnošću.

Posebnu pažnju istražitelja privukla je prepiska preko "Signala", za koju američki zvaničnici sumnjaju da ju je Silvija namerno izbrisao, pokušavajući da prikrije kontakte sa jednim od novinara.

General je tvrdio da je tokom juna ili jula primio poruku koja se, koliko se seća, odnosila na Iran.

Na poruku, prema njegovim rečima, nije odgovorio, već je odlučio da je obriše.

Međutim, prilikom brisanja navodno je slučajno uklonio čitavu prepisku, zajedno sa evidencijom poziva.

Istražitelji, ipak, sumnjaju da brisanje nije bilo slučajno.

Silvija je priznao i da je bio jedan od 20 zvaničnika čije su izjave korišćene u novinskom tekstu u kojem je kritikovan vrh Pentagona.

Smena visokog oficira dolazi u trenutku kada Pentagon pooštrava mere protiv odavanja poverljivih podataka medijima.

U julu je Ministarstvo odbrane najavilo formiranje zajedničke radne grupe sa Ministarstvom pravde, zadužene za otkrivanje izvora neovlašćenog curenja informacija, uz najavu strožeg krivičnog gonjenja odgovornih.

Istovremeno, odnosi Pentagona i američkih medija sve su zategnutiji.

Više novinara i redakcija prošle godine vratilo je akreditacije u znak protesta zbog restriktivnih pravila izveštavanja.

Silvija nije odgovorio na pozive i poruke novinara "Aksiosa" koji su pokušali da dobiju njegov komentar.

(RT Balkan)

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