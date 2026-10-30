SLATKIŠI ZA NAJMLAĐE KORISNIKE CRVENOG KRSTA: Humanitarna akcija osuđenika iz Okružnog zatvora u Zaječaru

UPRAVA Okružnog zatvora u Zaječaru donirala je slatkiše i ručno izrađene predmete osuđenika za 534 korisnika Crvenog krsta u tom gradu i okolnim selima, među kojima je i 160 dece.

UIKS

Reč je o humanitarnoj akciji Crvenog krsta u okviru koje se deci korisnicima Narodne kuhinje obezbeđuju garderoba, obuća, školski pribor, igračke i druge neophodne stvari koje treba da olakšaju njihov život.

Uprava se priključila akciji doniranja pošto je i prošle godine učestvovala na humanitarnoj izložbi na kojoj su prodate umetničke slike i gipsane vaze koje su izradili osuđenici za kupovinu novogodišnjih paketića za najmlađe korisnike Crvenog krsta, decu



bez roditeljskog staranja i decu sa invaliditetom.

Predmeti su napravljeni u radionici Okružnog zatvora u Zaječaru u kojoj se obučavaju osuđenici za izradu predmeta od gipsa iz ručno izrađenih kalupa. Zaposleni i osuđenici tog zavoda godinama doniraju igračke, olovke za bojenje i slatkiše za decu koja se hrane u narodnoj kuhinji u tom gradu.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.