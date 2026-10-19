"ČEKAM PET SATI I JOŠ NISAM NI BLIZU..." Kolaps na granici između Hrvatske i Srbije, ljudi doživeli pravi pakao
NA graničnom prelazu Bajakovo između Hrvatske i Srbije tokom noći između nedelje i ponedaljka stvorile su se kilometarske kolone, a pojedini putnici čekali su više od šest sati!
Prema podacima Hrvatskog autokluba (HAK), na izlazu iz Hrvatske čekalo se oko pet sati, a na ulazu iz Srbije oko sat vremena.
Gužve su se nastavile i u ponedeljak ujutro, a HAK-ove kamere pokazivale su duge kolone vozila u oba smera. Na snimcima nastalima oko 6,30 vidi se veliki broj automobila koji čekaju graničnu kontrolu, prenosi Index.hr.
"Čekam pet sati i još nisam ni blizu"
Tokom protekle noći nekoliko čitalaca se javilo ovom portalu nezadovoljni dugotrajnim čekanjem i organizacijom rada na graničnom prelazu. Jedan od njih putovao je poslovno prema Beogradu.
"Već pet sati čekam u koloni na graničnom prelazu Bajakovo na strani Hrvatske pokušavajući da nastavim svoj poslovni put prema Beogradu. Čekam od 20,15 i još nisam ni blizu. U pogonu su dve trake. Ovo što rade je poražavajuće, neodgovorno i sramotno", napisao je.
"Ljudi traže odgovore zašto se putnici maltretiraju i omalovažavaju na ovaj način", dodao je.
Još jedan čitalacj požalio se na broj otvorenih šaltera na ulasku u Srbiju. Prema njegovim rečima, prolaz namenjen građanima Evropske unije bio je prazan, dok su ostali putnici satima čekali.
Višesatna čekanja
"Preko šest sati u koloni. Dva šaltera rade na ulasku u Srbiju. Šikaniranje na jako. Na EU prelazu za građane EU nema nikoga. Kilometarska kolona", napisao je.
Višesatna čekanja zabeležena su i na graničnom prelazu Tovarnik u smeru ka Srbije.
Na pojedinim prelazima između Hrvatske i Bosne i Hercegovine takođe su zabeležene duže kolone. Prema podacima HAK, na Jasenovcu se na izlazu iz Hrvatske čekalo oko dva sata, a na Gornjem Varošu oko sat vremena. Na Maljevcu se za ulazak u Hrvatsku čekalo približno sat vremena.
(Telegraf.rs)
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