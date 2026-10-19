Društvo

RHMZ IZDAO VEOMA VAŽNO UPOZORENJE: Vreme danas iznenađujuće za ovo doba godine

В.Н.

19. 10. 2026. u 07:11

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DANAS će preovlađivati sunčano i malo toplije vreme.

РХМЗ ИЗДАО ВЕОМА ВАЖНО УПОЗОРЕЊЕ: Време данас изненађујуће за ово доба године

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Samo se posle podne i uveče na severu i severoistoku očekuje umereno do potpuno oblačno i suvo vreme. Vetar slab i umeren, na istoku zemlje povremeno i jak, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 18 do 22 °C.

U utorak (20.10.) malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima u košavskom području uz jačanje jugoistočnog vetra.

Od srede (od 21.10 do 25.10.) promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, dok se češća pojava padavina očekuje u četvrtak i krajem sedmice.

U sredu i četvrtak (21.-22.10.) u košavskom području duvaće umeren i jak, jugoistočni vetar koji će zatim oslabiti i skrenuti na severozapadni pravac u celoj zemlji.

Najviša dnevna temperatura narednih dana oko i malo iznad proseka za ovaj period godine i kretaće se u intervalu od 18 do 25 °S, a od petka će biti u manjem padu.

Hidrološko upozorenje

Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa.

Na Kolubari sa pritokama, na Jadru, na Toplici i Vlasini, na pritokama Zapadne Morave, na pritokama Velike Morave, kao i na Crnom i Belom Timoku proticaji su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95%-ne obezbeđenosti (biološkom minimumu).

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