Fudbal

"Zvezda je veličina bez granica! Marakana i tunel? Trčiš i gušiš se, nema vazduha, pitajte Arnautovića..."

М.М.

19. 10. 2026. u 12:04

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Nekadašnji igrač crveno-belih slikovito opisao šta je Marakana za protivnike

Звезда је величина без граница! Маракана и тунел? Трчиш и гушиш се, нема ваздуха, питајте Арнаутовића...

Foto: Printskrin/Youtube/zvezdatv

Malo je stadiona u Evropi koji ulivaju takav strah u kosti rivalima kao beogradska „Marakana“, a Ardijan Đokaj imao je retku priliku da kroz njen čuveni, dugački tunel prođe i u dresu protivnika, ali i kao fudbaler Crvene zvezde.

U razgovoru za „Wish&Go“, Đokaj je opisao kakav je osećaj nositi crveno-beli dres:

- Ljudi uopšte ne shvataju koliko je Zvezda veliki klub. To je veličina bez granica! Vazduh je tamo drugačiji, ljudi moji! Kad trčiš tamo, sve ti se čini da nema vazduha, gušiš se od pritiska! Neka pitaju Marka Arnautovića koji je prošao Inter i sve najveće klubove, neka kaže koliko je Zvezda teška za igranje. Pritisak je nestvaran, ali kad obučeš tu majicu – osećaj je fenomenalan, znaš da si stigao na sam vrh.

Posebna priča je psihološki rat u tunelu koji vodi do terena najvećeg srpskog stadiona:

- Ja sam sa dva-tri kluba izlazio iz tog tunela kao gost. Znam tačno šta je to: kad izlaziš, popiješ batine još u tunelu... A kada si domaćin u Zvezdi? To je nestvarno! Ti izlaziš kao lav sa onim malim igračima oko sebe, a protivnici pored tebe se već u tunelu osećaju toliko inferiorno da je to neverovatno. Zvezda ima tu magiju i moć koju retko koji klub na svetu poseduje - istakao je Đokaj.

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