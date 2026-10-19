OLJA BEĆKOVIĆ URNISALA BLOKADERE: Ko vas pita za program, taj će da glasa za Vučića (VIDEO)

VODITELjKA „Utiska nedelje” Olja Bećković otvorila je u svojoj emisiji pitanje koje u finišu predizborne kampanje postaje sve neprijatnije za predstavnike Studentske liste – zašto nema novih istraživanja javnog mnjenja i koliko je podrška studentskim protestima zaista pretočena u podršku njihovoj izbornoj listi?

Foto: Printskrin

U trenutku kada se parlamentarni izbori, zakazani za 25. oktobar, približavaju, a predstavnici Studentske liste pokušavaju da ubede javnost da uživaju široku podršku građana, neočekivano pitanje stiglo je upravo iz studija televizije N1.

Voditeljka emisije „Utisak nedelje” Olja Bećković skrenula je pažnju na izostanak novih istraživanja javnog mnjenja, a zatim podsetila na izjavu Zorana Panovića iz Demostata, koja otvara pitanje koliko su građani koji su podržavali studentske proteste spremni da glasaju za Studentsku listu.

Gde su nestala istraživanja?

Bećkovićeva je tokom razgovora sa gostima primetila da se poslednjih dana gotovo i ne pojavljuju rezultati istraživanja javnog mnjenja, iako je predizborna kampanja ušla u završnicu.

– Da, evo ljudi su primetili da je ovo jedna zanimljiva situacija, da nešto nema tih istraživanja ovih dana i da ih ne vidimo. A istraživač Demostata Zoran Panović pre par nedelja u jednoj emisiji rekao: „Kad već nema tih zvaničnih istraživanja, šta bi mogao biti neki parametar: kad sretnete nekog na ulici koji vam govori ma ja podržavam studente, ja sam podržavao studente, ali ne znam šta im je program... znajte da je taj za Vučića!” – poručila je Bećkovićeva.

Upravo u ovoj izjavi krije se jedno od najvažnijih pitanja predstojećih izbora: da li je podrška studentskim protestima istovremeno i podrška političkoj ponudi ljudi koji danas nastupaju pod imenom Studentske liste?

OLJA BEĆKOVIĆ URNISALA BLOKADERE: "Ti koji vas podržavaju a pitaju za program - TI ĆE GLASATI ZA VUČIĆA!" "Da, evo ljudi su primetili, da je ovo jedna zanimljiva situacija da nešto nema tih istraživanja ovih dana i da ih ne vidimo. A istraživač Demostata Zoran Panović pre par nedelja u jednoj emisiji rekao 'kad već nema tih zvaničnih istraživanja, šta bi mogao biti neki parametar: kad sretnete nekog na ulici koji vam govori ma ja podržavam studente, ja sam podržavao studente, ali ne znam šta im je program...znajte da je taj za Vučića'!" — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) October 18, 2026

Podrška protestima nije isto što i glas na izborima

Panovićeva opaska, koju je Bećkovićeva prenela u emisiji, ukazuje na mogući problem sa kojim se suočava Studentska lista – građani koji su u jednom trenutku podržavali studentske zahteve ne moraju nužno da podržavaju i političke ambicije njihovih predstavnika.

Posebno je zanimljivo što je pitanje izostanka istraživanja otvoreno upravo u „Utisku nedelje”, emisiji u kojoj su studentski protesti i njihovi predstavnici često bili tema razgovora.

Jer, jedno je podržavati protest, a sasvim drugo poveriti nekome upravljanje državom.

Upravo tu dolaze do izražaja pitanja programa, ekonomije, spoljne politike i konkretnih rešenja koja građani očekuju od onih koji traže njihov glas.

Neprijatno pitanje u završnici kampanje

Dok predstavnici Studentske liste nastoje da sačuvaju politički zamah koji su dobili tokom protesta, sve je važnije pitanje koliko su uspeli da uvere građane da imaju ozbiljnu i ostvarivu političku ponudu.

Bećkovićeva je, pozivajući se na Panovića, otvorila upravo tu temu, i to svega nekoliko dana pre izlaska građana na birališta.

(24sedam)