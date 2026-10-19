BLAMAŽA UŽIVO NA N1: Blokaderski kandidat priznao da gube izbore, pa se zapleo u sopstvene laži (VIDEO)
KANDIDAT blokaderske liste Oliver Tošković doživeo je potpuni debakl u emisiji "Utisak nedelje" na televiziji N1, gde je u samo nekoliko minuta razotkrio sve laži, neznanje i rasulo u redovima blokadera!
Na pitanje voditeljke Olje Bećković "I kad se kaže da su ovo najvažniji i najznačajniji izbori, jesu li?", Tošković je najpre pokazao nesigurnost i sumnju u pobedu sopstvene opcije.
- Jesu, najvažniji do sada. Naravno da će nas čekati i nadamo se još izbora u budućnosti i kada se završe ovi izbori, ali do sada jesu najvažniji zato što praktično 14 godina ova vlast nije imala ovoliko snažnu političku struju sa druge strane. I oni jesu prva velika šansa da promenimo nešto - rekao je Tošković, pokušavajući da unapred ublaži izborni poraz.
Potom se zapleo u sopstvene izmišljotine tvrdeći kako naprednjaci navodno prelaze na njihovu stranu i da je nastala "bežanija":
- Tako da tih preletanja, oni nisu javni, ali oni vide u nama neku podršku i mogućnost da reaguju i vidim da je prosto bežanija nastala. Tako da to je prva poruka, dakle, vidi se raspad i vidi se bežanija - izjavio je Tošković, iako je istina potpuno drugačija, u prethodnih mesec dana troje opozicionih odbornika prešlo je u SNS (dvoje u Čačku i jedna odbornica u Kuli)!
Da je reč o potpunom prodavanju magle i pokušaju uzurpacije Univerziteta u političke svrhe, Tošković je sam potvrdio rečima:
- Druga stvar je, mi nismo partija. Mi nemamo partijske članove koje ćemo rasejavati, mi smo grupa građana. Treća stvar, mi imamo kontrolni mehanizam koji je već uspostavljen, a to je savetodavno telo studenata svih univerziteta u Beogradu koje će nastaviti da funkcioniše i da pazi šta mi radimo.
Na kraju je dotakao dno pri priznanju da uopšte ne zna ko su ljudi sa kojima se nalazi na izbornoj listi.
(24sedam)
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