BLAMAŽA UŽIVO NA N1: Blokaderski kandidat priznao da gube izbore, pa se zapleo u sopstvene laži (VIDEO)

KANDIDAT blokaderske liste Oliver Tošković doživeo je potpuni debakl u emisiji "Utisak nedelje" na televiziji N1, gde je u samo nekoliko minuta razotkrio sve laži, neznanje i rasulo u redovima blokadera!

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Na pitanje voditeljke Olje Bećković "I kad se kaže da su ovo najvažniji i najznačajniji izbori, jesu li?", Tošković je najpre pokazao nesigurnost i sumnju u pobedu sopstvene opcije.

- Jesu, najvažniji do sada. Naravno da će nas čekati i nadamo se još izbora u budućnosti i kada se završe ovi izbori, ali do sada jesu najvažniji zato što praktično 14 godina ova vlast nije imala ovoliko snažnu političku struju sa druge strane. I oni jesu prva velika šansa da promenimo nešto - rekao je Tošković, pokušavajući da unapred ublaži izborni poraz.

BLOKADER SUMNJIČAV U POBEDU SOPSTVENE LISTE: "Jesu ovi izbori važni ali biće još izbora!" Olja: "I kad se kaže da su ovo najvažniji i najznačajniji izbori, jesu li?" Oliver Tošković - kandidat Studentske liste: "Jesu, najvažniji do sada. Naravno da će nas čekati i nadamo se još izbora u budućnosti i kada se završe ovi izbori, ali do sada jesu najvažniji zato što praktično 14 godina ova vlast nije imala ovoliko snažnu političku struju sa druge strane. I oni jesu prva velika šansa da promenimo nešto. U tom smislu su zaista najvažniji." — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) October 18, 2026

Potom se zapleo u sopstvene izmišljotine tvrdeći kako naprednjaci navodno prelaze na njihovu stranu i da je nastala "bežanija":

- Tako da tih preletanja, oni nisu javni, ali oni vide u nama neku podršku i mogućnost da reaguju i vidim da je prosto bežanija nastala. Tako da to je prva poruka, dakle, vidi se raspad i vidi se bežanija - izjavio je Tošković, iako je istina potpuno drugačija, u prethodnih mesec dana troje opozicionih odbornika prešlo je u SNS (dvoje u Čačku i jedna odbornica u Kuli)!

BLOKADER ISPAO GLUP: Ubeđuje nas da SNS-ovci preleću na njihovu stranu a istina je da je u prethodnih mesec dana TROJE BLOKADERSKIH ODBORNIKA PREŠLO U SNS! Oliver Tošković - kandidat Studentske liste: "Tako da tih preletanja, oni nisu javni, ali oni vide u nama neku podršku i mogućnost da reaguju i vidim da je prosto bežanija nastala. Tako da to je prva poruka, dakle, vidi se raspad i vidi se bežanija." 13.10.2026. - portal Blic: "Dvoje opozicionih odbornika u Čačku prešlo u SNS u svega nekoliko dana!" ​23.09.2026. - portal 021: "Odbornica Glasa mladih u Kuli istupila iz grupe, danas glasala kao SNS!" — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) October 18, 2026

Da je reč o potpunom prodavanju magle i pokušaju uzurpacije Univerziteta u političke svrhe, Tošković je sam potvrdio rečima:

- Druga stvar je, mi nismo partija. Mi nemamo partijske članove koje ćemo rasejavati, mi smo grupa građana. Treća stvar, mi imamo kontrolni mehanizam koji je već uspostavljen, a to je savetodavno telo studenata svih univerziteta u Beogradu koje će nastaviti da funkcioniše i da pazi šta mi radimo.

BLOKADERI UZURPIRALI UNIVERZITET U POLITIČKE SVRHE, PLANIRAJU DA ON BUDE I ZVANIČNO POLITIČKO TELO! Oliver Tošković - blokaderski kandidat za poslanika: "Druga stvar je, mi nismo partija. Mi nemamo partijske članove koje ćemo rasejavati, mi smo grupa građana. Treća stvar, mi imamo kontrolni mehanizam koji je već uspostavljen, a to je savetodavno telo studenata svih univerziteta u Beogradu koje će nastaviti da funkcioniše i da pazi šta mi radimo." — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) October 18, 2026

Na kraju je dotakao dno pri priznanju da uopšte ne zna ko su ljudi sa kojima se nalazi na izbornoj listi.

BLOKADERSKI KANDIDAT ZA POSLANIKA, OLIVER TOŠKOVIĆ, SLUČAJNO PRIZNAO DA NIJE BILO ZVUČNOG TOPA 15. MARTA: "Studentski pokret je pokazao veliku snagu i smirenost da 15. marta održi onoliki skup BEZ IJEDNOG INCIDENTA!" https://t.co/wznfReD6nA — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) October 18, 2026

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