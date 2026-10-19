Hrvatski fudbaler šamarao devojku, a onda se desio obrt!

Drama u komšiluku!

Foto: Jutjub printskrin/MUP HR

Hrvatski fudbaler (23) iz jednog zagrebačkog kluba nepravosnažno je oslobođen na Opštinskom prekršajnom sudu u Zagrebu zbog potpunog nedostatka dokaza, nakon što je njegova devojka pred sudijom priznala da je lažno prijavila porodično nasilje.

Ceo slučaj, koji je počeo dramatičnom noćnom intervencijom policije, pretvorio se u sudski obrt kakav se retko viđa, piše "Jutarnji list".

Drama je započela u porodičnoj kući devojke u Zagrebu, gde je te večeri slavila rođendan. Prema prvobitnoj policijskoj prijavi, nakon što su se gosti razišli, par je nastavio da konzumira alkohol, kada je fudbaler navodno, bez ikakvog povoda, počeo rukom da je šamara po licu i udara po telu, nanevši joj vidljive masnice. Devojka je u panici pozvala policiju, što je bilo dovoljno da mladi sportista bude uhapšen zbog kršenja Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

Međutim, u sudnici je priča krenula u sasvim drugom smeru. Optuženi fudbaler je odlučno negirao krivicu i izneo svoju verziju događaja:



- Nisam je udarao. Bio sam pijan, a nakon što su njene prijateljice otišle, ona je htela da vodimo ljubav sa mnom. Ja nisam hteo jer sam sutradan imao utakmicu, pa je zbog toga zvala policiju. Iz kuće nisam pobegao ja od nje, nego sam otišao da situacija ne bi eskalirala.

On je dodao da je pre odlaska čak očistio prostoriju jer je devojka povraćala od previše alkohola, te da je tek sutradan saznao da je policija uopšte dolazila. Tokom suđenja je gledao partnerku u oči i ponovio: "Ja tebe nikada nisam udario i ne bih nikada".

Najveći preokret dogodio se kada je reč dobila sama devojka, koja je kroz suze izjavila da je sve izmislila. Priznala je da je prilikom poziva policiji bila pod jakim uticajem alkohola i toliko van sebe da je dispečerima rekla ime svoje sestre, a ne svoje.



- Ne znam zašto sam to uradila, kao što ne znam ni zašto sam policajcima rekla da me je udarao po glavi i telu. Masnice koje su videli na meni su zapravo od ranijeg pada sa bicikla. Jako mi je žao što sam zvala policiju, ne bih to uradila da je ostao sa mnom i da nije otišao. Bila sam besna“.



Da bi uverila sud u njihovu ljubav, ona je čak ponudila da sudiji pokaže zajedničke video-snimke na telefonu, naglašavajući da imaju predivnu vezu. Svoje ranije tvrdnje rođenoj majci, kojoj je ujutru rekla da ju je dečko šutnuo u nogu, opravdala je time što joj je majka "smrtni neprijatelj" i da joj namerno nije rekla istinu.

Policajac koji je izašao na teren svedočio je da je poziv bio histeričan i da su jedva locirali kuću jer je devojka dala pogrešno ime i pogrešan kućni broj. Naveo je da mu je ona tada pokazala masnice na podlakticama koje su izgledale kao tragovi čvrstog držanja rukama. Fudbaler je na to objasnio da ju je samo hvatao za ruke i oko struka kako bi je podigao sa poda i vratio u krevet, pošto je zbog pijanstva stalno padala.

Budući da je navodna žrtva u potpunosti negirala krivicu optuženog i osporila sopstvenu prijavu, sudu nije preostalo ništa drugo nego da donese oslobađajuću presudu. Na kraju, ovaj ljubavni i pravosudni igrokaz nastao zbog previše alkohola biće u potpunosti plaćen iz državnog budžeta.

