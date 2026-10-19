DANAS SE SLAVI TOMINDAN: Jedno tumačenje za ovaj dan često se pamti pogrešno, obratite pažnju

SRPSKA pravoslavna crkva (SPC) danas, 19. oktobra, obeležava Svetog apostola Tomu, jednog od dvanaestorice Hristovih apostola.

Foto: SPC

U narodu poznat kao Tomindan, ovaj praznik posebno je zanimljiv zbog jevanđeljske priče o apostolu koji najpre nije poverovao da je Isus Hristos vaskrsao, ali je nakon susreta sa njim izgovorio reči koje su postale jedno od najpoznatijih ispovedanja hrišćanske vere: "Gospod moj i Bog moj!"

Tomindan je ujedno i krsna slava pojedinih porodica u Srbiji. Za razliku od praznika za koje su vezani brojni lokalni običaji, kod Svetog Tome najpoznatija je upravo priča iz Jevanđelja.

Zašto je apostol Toma posumnjao u Hristovo vaskrsenje?

Prema Jevanđelju po Jovanu, Toma nije bio prisutan kada se vaskrsli Hristos prvi put javio učenicima. Kada su mu ostali apostoli saopštili da su videli Gospoda, on nije poverovao da se to dogodilo.

Toma je rekao da neće poverovati dok ne vidi rane od eksera na Hristovim rukama i ne dodirne ranu na njegovom boku. Osam dana kasnije Hristos se ponovo javio učenicima, a Tomi je pružio priliku da se uveri u njegovo vaskrsenje.

Tada je apostol izgovorio reči: "Gospod moj i Bog moj", kojima je ispovedio veru u Hristovo božanstvo.

Upravo zbog ovog događaja Toma je u svakodnevnom govoru postao poznat kao "neverni Toma", izraz koji se koristi za osobu koja sumnja i traži neposredan dokaz. Međutim, u hrišćanskom tumačenju ova priča ne završava se na sumnji, već na Tominoj veri nakon susreta sa vaskrslim Hristom.

Apostol koji je, prema predanju, propovedao čak u Indiji

Jedna od zanimljivosti iz žitija Svetog Tome jeste predanje da je nakon silaska Svetog Duha apostolima pripala misija da šire hrišćanstvo u različitim krajevima sveta.

Prema crkvenom predanju, Toma je otišao u Indiju, gde je propovedao Jevanđelje, obraćao ljude u hrišćanstvo i osnivao hrišćanske zajednice. Predanje ga povezuje sa nastankom drevnih hrišćanskih zajednica u Indiji, čiji pripadnici i danas čuvaju tradiciju o apostolskom poreklu svoje vere. Prema istom predanju, Sveti Toma je u Indiji postradao zbog svoje vere.

Da li na Tomindan postoje posebne zabrane?

Tomindan se u Srbiji obeležava i kao krsna slava, ali nije pouzdano potvrđeno da se za ovaj dan širom zemlje vezuju posebne zabrane kućnih poslova, pozajmljivanja stvari ili iznošenja predmeta iz doma, ali u pojedinim porodicama i krajevima mogu postojati lokalni običaji, samo oni ne moraju važiti za sve vernike i svakako nisu pravilo koje nalaže SPC.

Za porodice koje slave Tomindan, najvažniji deo obeležavanja jeste slavski obred u skladu sa pravoslavnom tradicijom. Kao i kod drugih krsnih slava, uobičajeni elementi uključuju slavski kolač, žito i vino, uz molitvu i okupljanje porodice.

U 2026. godini Tomindan pada u ponedeljak, 19. oktobra. Prema kalendaru za tu godinu, praznik nije posni dan, ali se pravila o hrani uvek proveravaju prema konkretnom crkvenom kalendaru.

(Telegraf)