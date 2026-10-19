Društvo

HLADNO JUTRO ŠIROM SRBIJE, ALI U JEDNOM GRADU 15 STEPENI: Evo kakvo nas vreme očekuje u sedmici pred nama

В. Н.

19. 10. 2026. u 08:40

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OSVANULO je vedro i hladno jutro. U pojedinim predelima ima i magle.

ХЛАДНО ЈУТРО ШИРОМ СРБИЈЕ, АЛИ У ЈЕДНОМ ГРАДУ 15 СТЕПЕНИ: Ево какво нас време очекује у седмици пред нама

Foto: Tanjug/AP/Efrem Lukatsky

Trenutne temperature u većem delu Srbije kreću se od 3 do 9 stepeni, a najhladnije je u Sjenici sa 1°C. Beograd meri 8, Zlatibor 6, a Kopaonik 4°C.

I dok je u većem delu Srbije jutro jesenje, na istoku zemlje je znatno toplije, u Negotinu je čak 15 stepeni.

Pred nama je sunčan i topao dan, nalik prolećnom, navodi meteorolog Đorđe Đurić.

Maksimalna temperatura biće od 18 do 22°C, u Beogradu do 20 stepeni.

Narednih dana još toplije, temperatura i do 25.

Pogoršanje vremena očekuje se u četvrtak.

(Telegraf)

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