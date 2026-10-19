HLADNO JUTRO ŠIROM SRBIJE, ALI U JEDNOM GRADU 15 STEPENI: Evo kakvo nas vreme očekuje u sedmici pred nama
OSVANULO je vedro i hladno jutro. U pojedinim predelima ima i magle.
Trenutne temperature u većem delu Srbije kreću se od 3 do 9 stepeni, a najhladnije je u Sjenici sa 1°C. Beograd meri 8, Zlatibor 6, a Kopaonik 4°C.
I dok je u većem delu Srbije jutro jesenje, na istoku zemlje je znatno toplije, u Negotinu je čak 15 stepeni.
Pred nama je sunčan i topao dan, nalik prolećnom, navodi meteorolog Đorđe Đurić.
Maksimalna temperatura biće od 18 do 22°C, u Beogradu do 20 stepeni.
Narednih dana još toplije, temperatura i do 25.
Pogoršanje vremena očekuje se u četvrtak.
(Telegraf)
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