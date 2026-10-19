Fudbal

Sada je sve otkriveno! Evo ko je srpski fudbaler uhapšen zbog dilovanja droge u Belgiji

М.П.

19. 10. 2026. u 11:18

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KAO bomba je odjeknula danas vesti da je bivši srpski fudbaler uhapšen zbog dilovanja droge.

Сада је све откривено! Ево ко је српски фудбалер ухапшен због диловања дроге у Белгији

Foto: Printskrin

Sada je "Kurir" otkrio o kome se radi. Naime, reč je Žarku Grabovacu, koji je tokom karijere nastupao u Holandiji i Engleskoj. 

Podsećanja radi, fudbaler je osuđen u Belgiji na pet godina zatvora zbog umešanosti u proizvodnju opojnih supstanci.

Kazna će se u potpunosti izvršavati uslovno, a sud mu je izrekao i meru oduzimanja imovinske koristi u vrednosti od 500.000 evra.

Grabovac je rođen 16. juna 1983. godine u Rumi, a fudbalski put gradio je u inostranstvu. Iako su ga svi belgijski mediji opisali kao nekadašnjeg srpskog reprezentativca, jasno je da on nije igrao za seniorski tim Srbije, ali imao je sjajnu karijeru pre svega u Holandiji.

Najveći deo karijere proveo je u Fortuni Sitard, za koju je od 2005. do 2011. godine odigrao čak 193 prvenstvene utakmice i postigao 17 golova i postao čovek čiji je ime upisano u istoriju Fortune.

Potom je nastupao za Helmond Sport, gde je zabeležio 47 ligaških mečeva, a karijeru je završio u Viljemu II, za koji je odigrao sedam utakmica. Ukupno je u Holandiji upisao 247 nastupa, računajući klubove za koje je igrao. 

Okušao se i u engleskom fudbalu, noseći dres Blekpula, za koji je zabeležio tri nastupa u trećem rangu takmičenja. Pre toga je bio član holandskog TOP Osa, a igrao je i za belgijski Ronse, kao i za Geldrop/AEK u Holandiji.

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