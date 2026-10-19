Sada je sve otkriveno! Evo ko je srpski fudbaler uhapšen zbog dilovanja droge u Belgiji
KAO bomba je odjeknula danas vesti da je bivši srpski fudbaler uhapšen zbog dilovanja droge.
Sada je "Kurir" otkrio o kome se radi. Naime, reč je Žarku Grabovacu, koji je tokom karijere nastupao u Holandiji i Engleskoj.
Podsećanja radi, fudbaler je osuđen u Belgiji na pet godina zatvora zbog umešanosti u proizvodnju opojnih supstanci.
Kazna će se u potpunosti izvršavati uslovno, a sud mu je izrekao i meru oduzimanja imovinske koristi u vrednosti od 500.000 evra.
Grabovac je rođen 16. juna 1983. godine u Rumi, a fudbalski put gradio je u inostranstvu. Iako su ga svi belgijski mediji opisali kao nekadašnjeg srpskog reprezentativca, jasno je da on nije igrao za seniorski tim Srbije, ali imao je sjajnu karijeru pre svega u Holandiji.
Najveći deo karijere proveo je u Fortuni Sitard, za koju je od 2005. do 2011. godine odigrao čak 193 prvenstvene utakmice i postigao 17 golova i postao čovek čiji je ime upisano u istoriju Fortune.
Potom je nastupao za Helmond Sport, gde je zabeležio 47 ligaških mečeva, a karijeru je završio u Viljemu II, za koji je odigrao sedam utakmica. Ukupno je u Holandiji upisao 247 nastupa, računajući klubove za koje je igrao.
Okušao se i u engleskom fudbalu, noseći dres Blekpula, za koji je zabeležio tri nastupa u trećem rangu takmičenja. Pre toga je bio član holandskog TOP Osa, a igrao je i za belgijski Ronse, kao i za Geldrop/AEK u Holandiji.
Preporučujemo
CEO REGION ZATEČEN, A HRVATSKA... Evo šta su sada uradili divljaci iz Splita!
19. 10. 2026. u 06:51 >> 10:09
Bivši reprezentativac Srbije dilovao drogu u Belgiji, osuđen na pet godina zatvora
19. 10. 2026. u 10:07
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Denver se oglasio: Problemi za tim u kom nastupa Nikola Jokić
Oglasio se klub u kom nastupa Nikola Jokić.
17. 10. 2026. u 20:49
"Nikola Jokić je dobar, ali Luka Dončić je bolji!"
Bivši košarkaš Jute nema dilemu.
18. 10. 2026. u 07:31 >> 07:16
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)