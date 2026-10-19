Ispovest bivšeg igrača Zvezde: Igramo protiv Hrvatske u Beogradu, a meni najviše zvižde! Hteo sam da izađem sam iz igre

Ipak, ističe da sa Delijama nikad nije imao problema

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Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, Obilića i OFK Beograda, Ardijan Đokaj, prisetio se u emotivnom razgovoru nekih od najupečatljivijih, ali i najtežih trenutaka u svojoj bogatoj karijeri. Poseban akcenat stavio je na čuvene mečeve mlade reprezentacije SR Jugoslavije protiv Hrvatske 1999. godine, kao i na odnos koji je gradio sa navijačima u Srbiji.

Iako je te 1999. godine, neposredno posle bombardovanja, bio standardni član mlade reprezentacije, Đokaj se sa gorčinom seća beogradskog duela protiv Hrvatske (2:6), kada je doživeo veliku neprijatnost sa tribina.

– Igrao sam obe utakmice protiv Hrvatske, i onu u Beogradu i revanš u Zagrebu (2:2). Mislim da sam na stadionu u Beogradu odigrao jako dobru utakmicu, iako sam bio izuzetno izviždan – i to protiv Hrvata! To je ono što nikada neću shvatiti, prosto neki ljudi ne žele da se ide korak napred. Bio sam najizviždaniji čovek na stadionu i to nije bilo normalno. Na poluvremenu sam hteo da izađem iz igre, nisam mogao da verujem šta se dešava. Pitao sam: „Ljudi, mogu li ja da izađem?“ – prisetio se Đokaj u razgovoru za podkast "Wish&Go".

Na pitanje novinara da li su zvižduci bili zbog njegovog porekla, nekadašnji krilni napadač je uz dozu gorkog humora odgovorio:

– Nebitno je. Nego zato što sam ružan, pa logično je! Ipak, tadašnji selektor Bata Đora mi je rekao: „Nemoj slučajno da izađeš, igraš dobro.“ Moji saigrači, moji drugovi su stali uz mene, ostao sam i odigrali smo tu utakmicu, ali verujte mi da je bilo izuzetno mučno.

Ipak, potpuno drugačije iskustvo Đokaj nosi iz klupskog fudbala, naročito iz perioda provedenog na „Marakani“. Iako je igrao pod posebnim pritiskom javnosti, sa navijačima Crvene zvezde nikada nije imao ni najmanji incident.

– U Crvenoj zvezdi nikada u životu nisam imao takvih problema. Naprotiv, meni je čak bilo žao navijača Zvezde koliko su ih drugi navijači ponekad vređali zbog mene. Bilo mi ih je žao. Prošlo je dosta vremena od tada, sa nekima sam ostao na „zdravo-zdravo“, ne poznajem te ljude previše, ali ono što znam jeste da su to stvarno dobri momci. Uvek su bili maksimalno korektni prema meni.

Đokaj je istakao da je na crveno-beloj strani Topčiderskog brda uvek osećao iskreno poštovanje.

– Doživeo sam da budem jako voljen od strane navijača Zvezde. Naravno, nisam bio najbolji igrač pa da me obožavaju kao što su obožavali Marka Pantelića – što je bilo i normalno s obzirom na to kako se Marko ponašao i šta je sve davao Zvezdi. Tu su bili i Žigić, Basta, Boško Janković, sve vrhunski fudbaleri. Nisam mogao da budem u tom rangu, ali imao sam ozbiljan respekt sa tribina i koristim ovu priliku da im se zahvalim. Nikada nisam imao nijedan problem sa navijačima Zvezde. Mučenici, oni su češće imali problema od drugih navijača upravo zbog mene - rekao je Đokaj i dodao:

– Tako je bilo u svim klubovima u kojima sam igrao. Ja stvari nikada nisam gledao kroz tu prizmu. Potičem iz prave jugoslovenske porodice – jesmo ultra Albanci, ali smo Jugosloveni. Mi smo tako živeli. Moj otac je bio takav čovek, njegovi najbolji drugovi su bili iz Kragujevca i nikada nije mario za podele. Trebalo je posle Majorke da potpišem za Zvezdu kod Slavoljuba Muslina, to se tada nije desilo, pa sam otišao u Obilić gde sam zaista uživao tri godine. Uživao sam potom i u OFK Beogradu, a zatim i u Crvenoj zvezdi. Beograd doživljavam kao svoju drugu kuću i u njemu nikada nisam imao nikakvih problema.