EVROPSKI STRUČNJACI OBJAVILI PROGNOZU: Evo koliko će snega biti u Srbiji i Evropi

FENOMEN Super El Ninjo ove zime donosi manjak snežnih padavina širom većeg dela Evrope i Srbije. Dok se sneg očekuje sa zakašnjenjem i u manjim količinama tokom decembra, meteorološki modeli pokazuju da bi ozbiljnije zimske prilike mogle da stignu tek u februaru i martu.

Foto: Vremenska prognoza / Severe Weather

Očekuje se spor početak snežne sezone u decembru, dok bi najobilnije snežne padavine trebalo da stignu u drugoj polovini zime.

Usled snažnog fenomena Super El Ninjo ove zime možemo da očekujemo više snega u velikom delu južnih i centralnih Sjedinjenih Američkih Država, dok se manje snega predviđa na severu SAD, jugu Kanade i u većem delu Evrope, piše Severe Weather u svojoj novoj prognozi.

Modeli prognoze se podudaraju i kada je reč o vremenskom rasporedu snežnih padavina.

Spor početak snežne sezone u decembru, nakon kojeg u drugoj polovini zime i početkom proleća slede najobilnije padavine, predstavlja karakterističan obrazac povezan sa snažnim fenomenom Super El Ninjo.

Šta nam donosi oktobarska prognoza: Da li su se promenili izgledi za predstojeću zimu?“

Najnovija prognoza snežnih padavina Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF) pokazuje određene promene u odnosu na septembar.

Kada je reč o Evropi, najnovija oktobarska prognoza donosi znatno lošije vesti o prestojećim snežnim padavinama.

Karta promena ECMWF-a pokazuje da se u većem delu Evrope očekuje manje snega nego što se predviđalo u septembru, pri čemu su najveća smanjenja zabeležena u južnim i centralnim delovima kontinenta.

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Kada je reč o Evropi, prognoza snežnih padavina jasno ukazuje na zimu sa manje snega nego što je uobičajeno u većem delu kontinenta.

Foto: Vremenska prognoza / Severe Weather

Na mapi plave nijanse označavaju područja za koja najnovija prognoza predviđa više snega nego prethodna, dok smeđe nijanse označavaju područja u kojima se očekuju manje količine snega.

Prema proseku šest sezonskih prognostičkih modela, očekuje se manje snega u gotovo celoj zapadnoj, centralnoj i južnoj Evropi, bez naznake o natprosečnim količinama.

Najveći manjak snega predviđa se duž zapadne obale Skandinavije, na severu Ujedinjenog Kraljevstva i na zapadnom Balkanu.

Prema objavljenoj mapi u Srbiji će biti manje snega od proseka, a u nekim delovima mnogo manje.

Samo se na krajnjem severoistoku Evrope i u manjim delovima severnih planinskih područja očekuje više snega od proseka.

Februar bi trebalo da donese više snega na širem području od istoka centralne Evrope prema severoistoku i severu.

U martu se natprosečne količine snega očekuju i na krajnjem severu kontinenta.

Odatle se zaključuje da su eventualni periodi sa obilnijim snegom u Evropi verovatniji tokom druge polovine zime, kada se ujedno očekuje i najhladniji period.

Ipak, treba imati u vidu da su u pitanju dugoročne sezonske prognoze, koje pokazuju opšte trendove i odstupanja od proseka, a ne preciznu količinu snega koja će pasti u pojedinim gradovima ili određenim danima.

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