PROLEĆE USRED JESENI: Visoke temperature pa nagli pad, evo kada stiže hladni talas u Srbiju

PRED nama je sedmica sa promenljivim vremenom, narednih dana biće sve sunčano i toplije.

Foto: Tanjug/AP/Efrem Lukatsky

Od utorka sledi jačanje ciklona iznad centralnog Mediterana, koji će prema našem području uslovljavati snažno južno strujanje, uz priliv vrlo tople vazdušne mase sa Mediterana.

Očekuje se i pojačanje jugoistočnog vetra, koji će u košavskom području biti jak, a na jugu Banata i sa olujnim udarima, naročito u četvrtak.

Najtoplije biće u sredu i u četvrtak, a maksimalna temperatura biće i do 25 stepeni.

Već u noći između srede i četvrtka prolazno naoblačenje sa kišom i pljuskovima.

U četvrtak posle podne i uveče naglo i jače pogoršanje vremena.

Očekuje se jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a jugoistočni vetar biće u skretanju na jak severozapadni.

Očekuje se i prodor hladnog fronta, uz osetnije zahlađenje.

U petak će biti osetno svežije i za 10 stepeni, a očekuje se kišovito i pravo jesenje vreme.

Već za vikend stabilizacija vremena i otopljenje, a maksimalna temperatura biće do 20 stepeni.

Inače, prosečna maksimalna temperatura za ovaj deo oktobra je od 16 do 20 stepeni.

(Telegraf)

BONUS VIDEO:

Magična atmosfera na Novom Beogradu - Srbija pobeđuje