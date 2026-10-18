Društvo

PROLEĆE USRED JESENI: Visoke temperature pa nagli pad, evo kada stiže hladni talas u Srbiju

Jelena Ždralić

18. 10. 2026. u 22:50

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRED nama je sedmica sa promenljivim vremenom, narednih dana biće sve sunčano i toplije.

ПРОЛЕЋЕ УСРЕД ЈЕСЕНИ: Високе температуре па нагли пад, ево када стиже хладни талас у Србију

Foto: Tanjug/AP/Efrem Lukatsky

Od utorka sledi jačanje ciklona iznad centralnog Mediterana, koji će prema našem području uslovljavati snažno južno strujanje, uz priliv vrlo tople vazdušne mase sa Mediterana.

Očekuje se i pojačanje jugoistočnog vetra, koji će u košavskom području biti jak, a na jugu Banata i sa olujnim udarima, naročito u četvrtak.

Najtoplije biće u sredu i u četvrtak, a maksimalna temperatura biće i do 25 stepeni.

Već u noći između srede i četvrtka prolazno naoblačenje sa kišom i pljuskovima.

U četvrtak posle podne i uveče naglo i jače pogoršanje vremena.

Očekuje se jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a jugoistočni vetar biće u skretanju na jak severozapadni.

Očekuje se i prodor hladnog fronta, uz osetnije zahlađenje.

U petak će biti osetno svežije i za 10 stepeni, a očekuje se kišovito i pravo jesenje vreme.

Već za vikend stabilizacija vremena i otopljenje, a maksimalna temperatura biće do 20 stepeni.

Inače, prosečna maksimalna temperatura za ovaj deo oktobra je od 16 do 20 stepeni.

(Telegraf)

BONUS VIDEO: 

Magična atmosfera na Novom Beogradu - Srbija pobeđuje

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Može li Trampov plan da zaustavi rat u Ukrajini?

Može li Trampov plan da zaustavi rat u Ukrajini?