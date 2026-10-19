Politika

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO: Nisu tačne tvrdnje koje je u "Utisku nedelje" izneo sudija Miodrag Majić

В. Н.

19. 10. 2026. u 11:28

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IZ Višeg javnog tužilaštva u Beogradu reagovali su na tvrdnje koje je u emisiji "Utisak nedelje" izneo sudija Apelacionog suda u Beogradu i član CEPRIS-a Miodrag Majić, da su u VJT u Beogradu za dan izbora organizovana "posebna dežurstva", te da će "sve eventualne nemire i nerede tokom 25, 26. i 27. oktobra, procesuirati tužioci koji su bliski i odani glavnom tužiocu Nenadu Stefanoviću".

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО: Нису тачне тврдње које је у Утиску недеље изнео судија Миодраг Мајић

Foto: vjt.rs

Saopštenje prenosimo u celosti:

Više javno tužilaštvo u Beogradu kao i sva osnovna javna tužilaštva sa teritorije njegove nadležnosti imaće, kao i prilikom svakih prethodnih izbora, pojačana dežurstva javnih tužilaca u narednom periodu, počev od 25. oktobra do 5. novembra 2026. godine.

Pojačana dežurstva podrazumevaju 24-časovno dežuranje 2-3 javna tužioca iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i iz svakog od šest osnovnih javnih tužilaštava sa teritorije nadležnosti ovog tužilaštva, u cilju blagovremenog i efikasnog postupanja po prijavama za eventualno izvršena krivična dela u vezi sa izbornim pravima, krivična dela protiv javnog reda i mira, nasilničko ponašanje, kao i druga krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti. 

Svaka uređena, pravna država se priprema za sprovođenje izbornih aktivnosti, kao i javna tužilaštva u okviru svojih zakonom propisanih nadležnosti kako bi mogla blagovremeno, delotvorno i jednoobrazno da odgovore na sve izazove koji mogu da se pojave u okviru sprovođenja istih. 

Zbog toga ističemo nisu tačne tvrdnje koje je u emisiji "Utisak nedelje" od 18. oktobra 2026. godine izneo sudija Apelacionog suda u Beogradu i član CEPRIS-a Miodrag Majić, da su u VJT u Beogradu za dan izbora organizovana "posebna dežurstva", te da će "sve eventualne nemire i nerede tokom 25, 26. i 27. oktobra, procesuirati tužioci koji su bliski i odani glavnom tužiocu Nenadu Stefanoviću".

Pored navedenog sudija Majić je u istoj emisiji naveo i niz drugih neprimerenih i uvredljivih tvrdnji na račun svojih kolega iz pravosuđa zbog čega bi hitno morali da reaguju i pravosudni saveti, Visoki savet sudstva i Visoki savet javnih tužilaca.

Ovom prilikom VJT u Beogradu apeluje na sve građane da se u izbornom danu i nakon njega uzdrže od svakog kažnjivog ponašanja, remećenja javnog reda i mira, te bilo kakve vrste nasilja, napade na druge građane, imovinu, a posebno na državne institucije i policijske službenike, jer takvi napadi predstavljaju teška krivična dela. 

Mirna okupljanja građana su dozvoljena ako se održavaju u skladu sa Ustavom i zakonom i ukoliko tokom njihovog održavanja ne dođe do ugrožavanja bezbednosti drugih građana, imovine, javnog saobraćaja i državnih institucija.

Svako kršenje zakona biće procesuirano.

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