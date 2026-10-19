Fudbal

Umro Rade Alempijević

М.П.

19. 10. 2026. u 06:10

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Kragujevac je zavijen u crno!

Умро Раде Алемпијевић

Foto: AI

Fudbalski klub Radnički 1923 saopštio je da je preminuo Rade Alempijević, dugogodišnji igrač kragujevačkog kluba.

"Opelo će biti održano 19. oktobra, u porodičnoj kući u Drači od 13 časova, nakon čega će se obaviti sahrana na groblju u Drači. Neka uspomena na njega i godine provedene u crvenom dresu zauvek ostanu deo istorije našeg kluba. Večna mu slava i hvala!", poruka je sa "Čika Dače".

Pored karijere u Radničkom, Alempijević je bio duboko vezan za kragujevački fudbal i nakon igračkih dana. Između ostalog, radio je i kao fudbalski trener u lokalnim klubovima, poput FK Šumadija 1934 iz Drače (odakle je rodom i gde će biti sahranjen).

Od Alempijevića se u toku dana oglasio i FK Šumadija 1934..

"Danas nas je napustio naš dugogodišnji igrač, kapiten i trener, veliki prijatelj i legenda našeg kluba, Rade Alempijević. Porodici iskreno saučešće", navedeno je.

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