"Ludilo" u vrhu francuskog fudbala: Pet ekipa sa istim učinkom, da li je vreme da PSŽ ostane bez titule?!
Zanimljivo u samom vrhu francuskog fudbala.
Ne viđa se svaki dan ovakav rasplet u nekoj od liga petica. Čak pet timova dele prvo mesto na tabeli francuskog šampionata! L
Lion, Pari Sen Žermen, Pariz, Lil i Monako imaju po 14 bodova. Trenutno je na čelu Lion, koji je zahvaljujući boljoj gol-razlici izbio na prvo mesto pobedom nad Nicom rezultatom 2:1.
Podaci statističke kuće Opta pokazuju da se prvi put u istoriji dogodilo da čak pet ekipa ima isti broj bodova posle sedam odigranih kola. Takva izjednačenost u ovoj fazi prvenstva nagoveštava da bi borba za vrh mogla da bude veoma neizvesna i u narednom periodu.
Da li je došlo vreme da neko skine PSŽ sa vrha i na kraju sezone? Parižani u poslednjih devet sezona imaju osam titula prvaka, samo je Lil uspeo da prekine impresivan niz tima sa Parka Prinčeva i to u sezoni 2020/21.
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