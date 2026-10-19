Fudbal

"Ludilo" u vrhu francuskog fudbala: Pet ekipa sa istim učinkom, da li je vreme da PSŽ ostane bez titule?!

Filip Milošević

19. 10. 2026. u 12:04

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Zanimljivo u samom vrhu francuskog fudbala.

Лудило у врху француског фудбала: Пет екипа са истим учинком, да ли је време да ПСЖ остане без титуле?!

FOTO: Tanjug/AP Photo/Petr Josek

Ne viđa se svaki dan ovakav rasplet u nekoj od liga petica. Čak pet timova dele prvo mesto na tabeli francuskog šampionata! L

Lion, Pari Sen Žermen, Pariz, Lil i Monako imaju po 14 bodova. Trenutno je na čelu Lion, koji je zahvaljujući boljoj gol-razlici izbio na prvo mesto pobedom nad Nicom rezultatom 2:1.

Plasman obezedio Sofascore

Podaci statističke kuće Opta pokazuju da se prvi put u istoriji dogodilo da čak pet ekipa ima isti broj bodova posle sedam odigranih kola. Takva izjednačenost u ovoj fazi prvenstva nagoveštava da bi borba za vrh mogla da bude veoma neizvesna i u narednom periodu.

Da li je došlo vreme da neko skine PSŽ sa vrha i na kraju sezone? Parižani u poslednjih devet sezona imaju osam titula prvaka, samo je Lil uspeo da prekine impresivan niz tima sa Parka Prinčeva i to u sezoni 2020/21.

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