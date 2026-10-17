Društvo

ISTORIJSKI ISKORAK: Prve dve ugradnje endoproteza kuka u KBC Kosovska Mitrovica

В. Н.

17. 10. 2026. u 13:43

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DANAS je veliki i istorijski dan za srpsko zdravstvo na Kosovu i Metohiji.

ИСТОРИЈСКИ ИСКОРАК: Прве две уградње ендопротеза кука у КБЦ Косовска Митровица

Foto: Printskrin/kbckm.rs

Danas je veliki i istorijski dan za srpsko zdravstvo na Kosovu i Metohiji.kl

U Kliničko-bolničkom centru Kosovska Mitrovica, po prvi put na ovim prostorima, izvedene su operacije ugradnje endoproteza kuka, čime je ispisana nova stranica u razvoju zdravstvene zaštite srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

Ovaj izuzetno značajan medicinski poduhvat predstavlja veliki iskorak ne samo za KBC Kosovska Mitrovica već i za celokupan zdravstveni sistem Republike Srbije, a posebno za zdravstvene ustanove na prostoru Kosova i Metohije.

Uvođenjem ove složene ortopedske procedure u redovan rad naše ustanove stvaraju se uslovi za značajno smanjenje lista čekanja, brže i efikasnije lečenje pacijenata, kao i veću dostupnost savremenih medicinskih procedura stanovništvu ovog područja.

Realizacija ovog izuzetno važnog poduhvata omogućena je zahvaljujući snažnoj podršci i značajnim finansijskim ulaganjima Vlade Republike Srbije a kao rezultat politike i vizije Aleksandra Vučića. 

Poseban značaj u realizaciji ovog projekta imala je izuzetna stručna i institucionalna saradnja Kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica i Kliničko-bolničkog centra „Bežanijska kosa“, koja predstavlja primer zajedničkog delovanja zdravstvenih ustanova u interesu pacijenata.

Operativne zahvate izveo je primarijus dr Slađan Timotijević, uz asistenciju lekara specijalista KBC Kosovska Mitrovica, čime su postavljeni temelji za dalji razvoj ovog segmenta ortopedske hirurgije u našoj ustanovi.

Ovo nije samo veliki uspeh medicinske struke već i jasan pokazatelj da se kontinuiranim ulaganjem u zdravstvenu infrastrukturu, savremenu medicinsku opremu, stručno usavršavanje i saradnju zdravstvenih ustanova mogu ostvariti rezultati od nemerljivog značaja za naše građane.

Naš cilj ostaje jasan – da svaki pacijent na Kosovu i Metohiji ima dostupnu, kvalitetnu i savremenu zdravstvenu zaštitu, uz kontinuirano unapređenje medicinskih usluga i jačanje kapaciteta naših zdravstvenih ustanova.

Današnji dan predstavlja važnu prekretnicu i snažan podstrek za sve buduće korake u razvoju srpskog zdravstva na Kosovu i Metohiji.

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