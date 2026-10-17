STIŽE PROMENA VREMENA U SRBIJI! RHMZ najavio toplije dane, a onda sledi preokret: Evo kada se očekuju kiša i pad temperature

U SRBIJI će u nedelju, 18. oktobra, biti toplije, ujutru i pre podne umereno do potpuno oblačno a u južnim krajevima ponegde sa slabom kišom, dok se od sredine dana na severu i zapadu Srbije, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima očekuje smanjenje oblačnosti.

Foto: Tanjug/AP/Achmad Ibrahim

Vetar će biti slab i umeren, na istoku zemlje povremeno i jak zapadni i severozapadni, dok će se najniža temperatura kretati od četiri do devet, a najviša od 17 do 20 stepeni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U Beogradu će sutra biti toplije, ujutro i pre podne pretežno oblačno, a posle podne se očekuje smanjenje oblačnosti. Vetar će biti slab, zapadni i severozapadni, a najniža temperatura od sedam do devet stepeni, dok će najviša biti oko 18.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 25. oktobra, početkom sledeće sedmice biće malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima.

Od srede će biti promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom.

Najviša dnevna temperatura biće oko i malo iznad proseka za ovaj period godine i kretaće se u intervalu od 17 do 24 stepena, a u drugoj polovini nedelje biće u padu.

Od utorka posle podne u košavskom području očekuje se jačanje jugoistočnog vetra.

(Tanjug)