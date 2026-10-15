U SUTRAŠNJEM, ROĐENDANSKOM BROJU "VEČERNJIH NOVOSTI": Aleksandar Vučić, patrijarh Porfirije, glumac Stiv Martin, Albert Rijera...

VEČERNjE novosti sutra, 16. oktobra, slave 73. rođendan.

Foto: Novosti

Povodom 73 godine izlaženja, u prazničkom broju "Novosti", na 72. strane, donosimo vam ekskluzivne priče, intervuje, reportaže.

Za "Večernje novosti" govore:

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Aleksandar Vučić: Nit rodoljublja i patriotske vrednosti

- Kao medijska kuća sa dugom i bogatom tradicijom, „Novosti“ su mnogo više od običnog hroničara svakodnevice. Postali ste istinski stub našeg informisanja, svedok i čuvar istorije koji je uvek prepoznavao značaj napisane reči i odgovornosti prema javnosti. Od vesti i reportaža do feljtona i analiza, „Novosti“ su ostale verne svojoj publici.

Foto Tanjug

Patrijarh Porfirije: Uvek mesto za duhovnost i glas Crkve

- Novine nisu samo svedok vremena u kojem nastaju; one su i deo pamćenja jednog naroda, zapis o izazovima, radostima, vrednostima i traganjima. Njihovoj vrednosti posebno doprinosi kada u novinarskoj reči bude mesta za duhovnost, za glas Crkve i za teme koje nas podsećaju da identitet jednog naroda ne čine samo događaji koji ispunjavaju naslovne strane, nego i delatna vera, tradicija i moralne vrednosti koje se prenose kroz vekove kao živo tkanje na čunku života generacija koje se smenjuju.

Foto: 20th Television

Američki glumac Stiv Martin: U Srbiji i SAD humor priča isto

Martin otkriva da mu je humor nekada bio način da se sakrije od sveta, dok mu danas pomaže da u njemu istinski uživa.

– Komedija je veoma zanimljiva upravo zato što je istovremeno lokalna i univerzalna. Postoje šale koje zavise od jezika, načina govora ili poznavanja neke kulture. Ali postoje i situacije koje svako razume: sujeta, nesporazum, ljubomora, čovek koji očajnički pokušava da sačuva dostojanstvo dok mu sve izmiče kontroli. Za takve stvari ne morate da živite u istoj zemlji. Dobra komedija često počinje prepoznavanjem nečega ljudskog... U Srbiji i Americi humor govori istim jezikom – smehom.

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Španski trener Albert Rijera: "Marakana" moje srećno mesto

– Za mene prvi igrač odbrane je napadač. Pogledajte Mbapea ili Vinisijusa i koliko ih kritikuju kada zapostave defanzivu. Imam konkretne zahteve za svakog fudbalera, a posle toga je sve moja odgovornost, pogotovo ako ga ne stavim na poziciju na kojoj može da pruži maksimum. Na primer, svi u Srbiji, pa i ja, imamo velika očekivanja od Vasilija Kostova. Zato mu kažem da može da igra na svakoj poziciji, da može da bude „šestica“, „osmica“, „desetka“, kao i krilo, jer je u odličnom fizičkom stanju da ispuni svaki zahtev. Samo je pitanje mentaliteta i da prihvati: „Ja mogu da igram svuda“. Onda je na meni da mu nađem poziciju na kojoj će pružiti maksimum i igrati dobro.

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Dušan Maran i Saša Jovanović, ratna posada helikoptera Ratka Mladića: Uz generala uvek - i kroz kišu metaka

U prvoj godini rata više helikopterskih posada je prevozilo generala Mladića i desilo se nekoliko kritičnih situacija, poput uletanja u dalekovod, otkazivanja motora, pa su na taj zadatak u Glavi štab VRS u Crnu Rijeku kod Han Pijeska upućeni pilot Dušan Maran i letač Saša Jovanović. Ostalo je istorija, pokazaće se da su oni ostali stalna posada do samog kraja generalovog komandovanja.

... - General Mladić je prihvatio da u momentu kada se ruši država formira vojsku da štiti srpski narod. Naglasio bih da nije tačno što mu pripisuju da je mrzeo Muslimane i Hrvate. Nikada ga nisam čuo da tako nešto izgovori. Gledao ih je kao protivnike, ali nije u sebi nosio mržnju. Razmišljao je kao komandant – kako da ih pobedi. Raspad Jugoslavije ga je pogodio, ali kada se desio, ostao je uz svoj narod - kaže Jovanović...

Kompletne tekstove, ekskluzivne intervjue i reportaže pročitajte sutra, 16. oktobra, u rođendanskom broju "Večernjih novosti"



