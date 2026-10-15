Politika

VAŽNA PORUKA VUČIĆA: Ponosan sam na Beograd koji je pokazao koliko je veliki i koliko može da gura napred (VIDEO)

В.Н.

15. 10. 2026. u 07:03

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ALEKSANDAR Vučić, prvo na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" objavio je novi video na društvenim mrežama. Ovu priliku iskoristio je da istakne koliko je ponosan na Beograd, koji uprkos svim pritiscima uspeva da ide napred.

ВАЖНА ПОРУКА ВУЧИЋА: Поносан сам на Београд који је показао колико је велики и колико може да гура напред (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instagram/avucic

Snimak je nastao ispred impozantne Kule Beograd.

- Ponosan sam na Beograd koji je pokazao koliko je veliki, i kako, uprkos svim pritiscima, nastavi da ide napred i ostvaruje svoje ciljeve, i srpski istera sve što želi. Želim da naš grad i našu zemlju nastavimo da razvijamo, da gradimo, vredno radimo, i učinimo da svako mesto u Srbiji bude mnogo lepše i bolje za život. Zato nam je potrebno zajedništvo i vaša podrška, da savladamo sve prepreke i teškoće - naveo je u opisu objave.

- Hvala svim ljudima koji su pomagali, ali to je samo početak. Želim da naš grad i našu zemlju nastavimo da gradimo da dalje radimo, da nam svako mesto bide lepše. Zato je potrebna vaša podrška, velika i visoka baš kao i ova kula, da bismo savladali sve prepreke i teškoće. I da ih 25. pobedimo ubedljivo. Živela "Ujedinjena Srbija" i da radimo i gradimo, radimo i gradimo i da radimo i gradimo! - rekao je Vučić u video-poruci.

Opširnije u videu koji sledi:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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