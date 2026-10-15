VAŽNA PORUKA VUČIĆA: Ponosan sam na Beograd koji je pokazao koliko je veliki i koliko može da gura napred (VIDEO)

ALEKSANDAR Vučić, prvo na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" objavio je novi video na društvenim mrežama. Ovu priliku iskoristio je da istakne koliko je ponosan na Beograd, koji uprkos svim pritiscima uspeva da ide napred.

Foto: Printskrin Instagram/avucic

Snimak je nastao ispred impozantne Kule Beograd.

- Ponosan sam na Beograd koji je pokazao koliko je veliki, i kako, uprkos svim pritiscima, nastavi da ide napred i ostvaruje svoje ciljeve, i srpski istera sve što želi. Želim da naš grad i našu zemlju nastavimo da razvijamo, da gradimo, vredno radimo, i učinimo da svako mesto u Srbiji bude mnogo lepše i bolje za život. Zato nam je potrebno zajedništvo i vaša podrška, da savladamo sve prepreke i teškoće - naveo je u opisu objave.

- Hvala svim ljudima koji su pomagali, ali to je samo početak. Želim da naš grad i našu zemlju nastavimo da gradimo da dalje radimo, da nam svako mesto bide lepše. Zato je potrebna vaša podrška, velika i visoka baš kao i ova kula, da bismo savladali sve prepreke i teškoće. I da ih 25. pobedimo ubedljivo. Živela "Ujedinjena Srbija" i da radimo i gradimo, radimo i gradimo i da radimo i gradimo! - rekao je Vučić u video-poruci.

Opširnije u videu koji sledi: