BRIGA I ZA PAUNOVIĆA: Dušan Tadić se teže povredio?!
Na meču Neca i Levskog iz Sofije, povredio se Dušan Tadić, te bi mogao da odsustvuje duži period.
Srpski reprezentativac napustio je teren u završnici susreta sa bolnom grimasom na licu, a prema pisanju portala "NOS", koji se poziva na lokalni "Omroep Gelderland", u NEC Najmehenu postoji mogućnost da iskusni ofanzivac bude van stroja određeni period.
Trenutno nema previše preciznih informacijama o težini povrede kao ni o tome koliko bi Srbin mogao da odsustvuje sa terena.
Srbija bi 13. novembra trebalo da dočeka Nemačku, dok je tri dana kasnije očekuje gostovanje Grčkoj. Tadićev nastup na tim utakmicama za sada je neizvestan.
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