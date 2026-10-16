BRUKA I SRAMOTA! Crna Gora se zbog Hrvata odrekla svoje legende

Skupština Crne Gore sramno je poklekla pod pritiskom zvaničnog Zagreba!

V.K.

Usvajanjem hitnih izmena Zakona o sportu, crnogorska vlast je napravila prvi korak ka brisanju imena proslavljenog jugoslovenskog vaterpoliste Zorana Džimija Gopčevića sa gradskog bazena u Kotoru, a sve kako bi se udovoljilo ultimatumu Hrvatske zarad takozvanog "evropskog puta"!

Podgoricu očigledno ne zanima što briše sećanje na olimpijskog vicešampiona i čoveka koji je zadužio ovdašnji sport. Prema novom, skrojenom zakonu, sportski objekti ubuduće mogu nositi imena samo onih ličnosti od čije je smrti prošlo najmanje 40 godina. Kako je Gopčević preminuo pre 26 godina (2000. godine), jasno je da je ovaj uslov izmišljen samo da bi se po kratkom postupku proteralo njegovo ime sa kotorskog bazena!

Pošto lokalne vlasti u Kotoru nisu htele da učestvuju u ovoj sramoti i nisu obezbedile većinu za promenu naziva, stvar je preuzela državna skupština i dekretom rešila problem koji je smetao komšijama.

Zvanični Zagreb već godinama vodi hajku protiv pokojnog Gopčevića, tvrdeći da je tokom devedesetih bio čuvar u logoru Morinj i optužujući ga za navodne ratne zločine. Zbog ove političke i medijske poterne iz Hrvatske, ispaštao je i regionalni sport.

Foto arhiva VN

Hrvatski klubovi su godinama, po naređenju svojih vlasti, odbijali da uskoče u bazen u Kotoru u okviru Jadranske lige i evropskih takmičenja.

Vaterpolo savez Crne Gore je čak bio primoran da prebaci finalni turnir Svetskog kupa u Podgoricu, samo zato što su Hrvati pretili da se neće pojaviti ako se bude igralo pod imenom Džimija Gopčevića!

Ono što Hrvatska pokušava da izbriše, a zvanična Podgorica zaboravlja, jeste činjenica da je Zoran Gopčević bio istinska sportska gromada stare Jugoslavije. Za reprezentaciju SFRJ odigrao je čak 200 utakmica! Doneo je srebro sa Olimpijskih igara u Moskvi 1980. godine, gde je proglašen i za najboljeg igrača planete na tom turniru! Osvojio je i evropsko srebro (1977), svetsku bronzu (1978) i zlato na Mediteranskim igrama u Splitu (1979).

Skoro čitavu igračku karijeru poklonio je svom Kotoru i Primorcu sa kojim je uzeo duplu krunu 1986. godine. Kasnije je postao vrhunski trener, vodio Budvansku rivijeru do titule šampiona SR Jugoslavije (1994), a dubok trag ostavio je i u Srbiji gde je trenirao Niš i subotički Spartak. Upravo na treningu Spartaka, u Subotici, njegovo srce je zauvek prestalo da kuca 30. septembra 2000. godine.

I dok Crna Gora sada po nalogu Zagreba briše njegovo ime sa bazena, Džimi Gopčević ostaje upisan zlatnim slovima u istoriju srpskog i jugoslovenskog sporta, gde nikakvi politički dekreti ne mogu da ga izbrišu!

















































