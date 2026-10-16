Fudbal

"Izvinjavamo se UEFA..." Hajduk se "pere" nakon nacističkih ispada Torcide!

Filip Milošević

16. 10. 2026. u 20:49

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Hajduk iz Splita javno se izvinio zbog ponašanja svojih navijača uoči utakmice sa Ajaksom u Ligi konferencija

Извињавамо се УЕФА... Хајдук се пере након нацистичких испада Торциде!

FOTO: Maja Prgomet / Zuma Press / Profimedia

- Hajduk uvek stoji iza navijača koji su mu bezrezervna podrška i vetar u leđa svih ovih godina. Ali kad se dogode situacije poput ove, dužni smo da uputimo izvinjenje onima koji su došli na stadion bodriti ekipu koja se posle 16 godina vratila u evropska takmičenja, kao i hiljadama njih pred malim ekranima koji su svedočili istorijskoj pobedi protiv Ajaksa.


Izvinjavamo se i UEFA kao organizatoru takmičenja kao vođstvu i igračima Ajaksa koji su svedočili scenama po kojima ne želimo da nas Evropa pamti. Hajduk je napravio sve što je mogao i morao, prema propisima UEFA, ali uprkos svim naporima koje smo uložili dogodilo se ono na šta nismo ponosni, ali spremni smo da snosimo odgovornost - stoji u saopštenju kluba iz Splita.

Ponašanje Torcide javno su osudili i hrvatski premijer Andrej Plenković, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, dok je Ambasada Izraela u Zagrebu saopštila da je "duboko šokirana antisemitskim i nacističkim skandiranjem".

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