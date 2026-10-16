Tramp: Želim da se okonča sukob u Ukrajini, to je jedino što me brine
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da je okončanje sukoba u Ukrajini jedino što ga brine.
„Želim da se taj rat završi. To je jedino što me brine“, rekao je Tramp novinarima.
Dodao je da nastavlja saradnju sa obe strane u cilju okončanja sukoba, izrazivši uverenje da su i oni zainteresovani za njegov završetak.
Tramp smatra da je bivša administracija Džozefa Bajdena učinila dosta loših stvari u vezi sa Ukrajinom.
„Bila je to veoma korumpirana administracija koja je koristila moć kao oružje. Učinili su mnogo loših stvari u vezi sa Ukrajinom”, rekao je Tramp novinarima.
sputnikportal.rs
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