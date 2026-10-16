Svet

Tramp: Želim da se okonča sukob u Ukrajini, to je jedino što me brine

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

16. 10. 2026. u 22:36

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AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da je okončanje sukoba u Ukrajini jedino što ga brine.

Трамп: Желим да се оконча сукоб у Украјини, то је једино што ме брине

Foto: MediaPunch/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

„Želim da se taj rat završi. To je jedino što me brine“, rekao je Tramp novinarima.

Dodao je da nastavlja saradnju sa obe strane u cilju okončanja sukoba, izrazivši uverenje da su i oni zainteresovani za njegov završetak.

Tramp smatra da je bivša administracija Džozefa Bajdena učinila dosta loših stvari u vezi sa Ukrajinom.

„Bila je to veoma korumpirana administracija koja je koristila moć kao oružje. Učinili su mnogo loših stvari u vezi sa Ukrajinom”, rekao je Tramp novinarima.

sputnikportal.rs

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