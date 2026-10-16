Iznenađenje u Kini: Svitolina eliminisana od 170. na VTA listi
SENZACIJA na turniru u Vuhanu!
Teniserka iz Velike Britanije, Sonaj Kartal pobedila je Elinu Svitolinu sa 6:2, 2:6, 6:4 i nastavila je da čini čuda na takmičenju u Kini.
Koliko je ovo veliko iznanađenje pokazuje i plasman dve igračice. Ukrajinka je na šestom mestu, a njena protivnica je 170.
Kartal je odigrala sjajno prvi set, napravila je dva brejka. Protivnici nije dozvolila nijednu šansu da joj oduzme servis.
Očekivala se reakcija Svitoline i to se dogodilo. Dobila je 32-godišnjakinja iz Odese drugi set i činilo se da je sve na njenoj strani.
Ipak, u izjednačenom trećem setu Britanka je bila najbolja kad je to bilo najpotrebnije. U 10. gemu je napravila brejk, što je značilo da je meč gotov.
Sonaj Kartal je do sad u Vuhanu pobedila Anhelinu Kalinjinu, Belindu Benčić, Jasmin Paolini i pomenutu Elinu Svitolinu, dok će u polufinalu igrati protiv Letonke Jelene Ostapenko.
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