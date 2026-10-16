IMLEK OBELEŽIO SVETSKI DAN HRANE VELIKOM DONACIJOM NARODNOJ KUHINJI: Kompanija nastavila saradnju sa Verskim dobrotvornim starateljstvom

POVODOM Svetskog dana hrane, kompanija Imlek i ove godine donirala je mlečne proizvode Verskom dobrotvornom starateljstvu Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke u Beogradu, nastavljajući saradnju sa organizacijom koja svakodnevno pruža pomoć socijalno ugroženim građanima.

Foto: Stefan Simonović

Donacija je namenjena narodnoj kuhinji, u kojoj se pripremaju obroci za one kojima je ovakav vid podrške neophodan.

U okviru ovogodišnje akcije, Imlek je donirao veliku količinu Moja Kravica mleka, 38.000 Moja Kravica čoko pudinga, kao i oko 2.000 grčkog tipa jogurta u vrednosti više od 2.300.000.00 dinara, koji će biti korišćeni za pripremu obroka i ishranu korisnika narodne kuhinje.

Nastavkom saradnje sa Verskim dobrotvornim starateljstvom, kompanija želi da doprinese redovnom snabdevanju ove ustanove osnovnim prehramben-im namirnicama, ali i da ukaže na značaj podrške organizacijama koje su svakodnevno posvećene brizi o najugroženijim članovima društva.

Foto: Stefan Simonović

- Svetski dan hrane prilika je da podsetimo koliko je važno da ljudi koji se suočavaju sa teškim životnim okolnostima mogu da računaju na podršku zajednice. Saradnja sa Verskim dobrotvornim starateljstvom za nas ima poseban značaj, jer znamo da proizvodi koje doniramo dolaze do onih kojima su zaista potrebni. Kao kompanija čiji su proizvodi svakodnevno prisutni na trpezama brojnih porodica, svesni smo koliko je redovna i kvalitetna ishrana važna, ali i činjenice da ona nije svima podjednako dostupna. Zato nam je važno da ovakve aktivnosti ne ostanu vezane samo za obeležavanje značajnih datuma, već da kroz dugoročnu saradnju pružamo konkretnu podršku onima kojima je najpotrebnija - izjavila je Marija Malović, regionalni menadžer za komunikacije i korporativne poslove u kompaniji Imlek.

Versko dobrotvorno starateljstvo kroz svoje humanitarne aktivnosti pruža pomoć ljudima koji se suočavaju sa siromaštvom i teškim životnim okolnostima, a narodna kuhinja predstavlja jedan od važnih vidova te podrške. Za njen svakodnevni rad posebno su značajne donacije prehrambenih proizvoda, zahvaljujući kojima se obezbeđuju namirnice potrebne za pripremu obroka. Saradnja sa kompanijama i drugim donatorima omogućava kontinuitet rada i pružanje pomoći onima kojima je ona najpotrebnija.

Foto: Stefan Simonović

- Crkvena narodna kuhinja upućuje najsrdačniju zahvalnost kompaniji Imlek na vrednoj donaciji i kontinuiranoj podršci u obezbeđivanju prehrambenih paketa za najugroženije članove našeg društva. Pomoć koju Imlek pruža ne predstavlja samo materijalnu podršku, već i duboku solidarnost i brigu prema onima koji su se zatekli u teškim životnim okolnostima. Zato je donacija Imleka od neprocenjivog značaja, jer omogućava da naša vrata ostanu otvorena za sve one kojima su ljubav, obrok i ljudska reč svakodnevno potrebni - izjavio je protojerej Vladimir Marković, generalni sekretar VDS-a.

Svetski dan hrane obeležava se svake godine 16. oktobra, na dan osnivanja Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO), sa ciljem podizanja svesti o problemima gladi, siromaštva i dostupnosti kvalitetne ishrane.

Za Imlek, obeležavanje ovog datuma predstavlja još jednu priliku da kroz konkretnu pomoć nastavi sa društveno odgovornim aktivnostima, među kojima posebno mesto zauzima podrška ustanovama i organizacijama koje brinu o osetljivim kategorijama stanovništva.