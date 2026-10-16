Partizan oborio rekord Evrolige!

Košarkaši Partizana upisali su treći uzastopni poraz u Evroligi, pošto su u utakmici šestog kola poraženi na gostovanju Fenerbahčeu rezultatom 74:65. Nakon ovog meča, izabranici Đoana Penjaroje imaju polovičan skor od tri pobede i tri poraza.

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Pored novog neuspeha, crno-beli su u Istanbulu ušli u istoriju elitnog takmičenja po jednom veoma neslavnom parametru. Naime, Partizan je postavio novi negativan rekord Evrolige pošto su njegovi igrači primili čak 14 blokada na jednoj utakmici. Ovakav podatak nikada ranije nije zabeležen od osnivanja ovog takmičenja.

Najveći bedem pred košem turskog tima bio je Markus Bingem koji je sam lupio pet rampi. Po dve blokade dodali su Vil Klajburn, Brekston Ki i Nikolo Meli, dok su po jednu upisali Tejlen Horton Taker, Džoni Juzang i Ševon Šilds.

Ovim učinkom srušen je prethodni crni rekord od 12 blokada, koji je više od dve decenije bio na snazi, a držao ga je litvanski Žalgiris sa mečeva protiv Estudijantesa (2000. godine) i Prokoma (2008. godine).

Glavni uzrok poraza i ovakvog ishoda leži u katastrofalnoj trećoj četvrtini u kojoj je Partizan potpuno podbacio, primivši čak 34 poena, što je omogućilo Fenerbahčeu da preokrene utakmicu i rutinski je privede kraju.

