Košarka

Partizan oborio rekord Evrolige!

М.П.

16. 10. 2026. u 07:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Košarkaši Partizana upisali su treći uzastopni poraz u Evroligi, pošto su u utakmici šestog kola poraženi na gostovanju Fenerbahčeu rezultatom 74:65. Nakon ovog meča, izabranici Đoana Penjaroje imaju polovičan skor od tri pobede i tri poraza.

Партизан оборио рекорд Евролиге!

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Pored novog neuspeha, crno-beli su u Istanbulu ušli u istoriju elitnog takmičenja po jednom veoma neslavnom parametru. Naime, Partizan je postavio novi negativan rekord Evrolige pošto su njegovi igrači primili čak 14 blokada na jednoj utakmici. Ovakav podatak nikada ranije nije zabeležen od osnivanja ovog takmičenja.

Najveći bedem pred košem turskog tima bio je Markus Bingem koji je sam lupio pet rampi. Po dve blokade dodali su Vil Klajburn, Brekston Ki i Nikolo Meli, dok su po jednu upisali Tejlen Horton Taker, Džoni Juzang i Ševon Šilds.

Ovim učinkom srušen je prethodni crni rekord od 12 blokada, koji je više od dve decenije bio na snazi, a držao ga je litvanski Žalgiris sa mečeva protiv Estudijantesa (2000. godine) i Prokoma (2008. godine).

Glavni uzrok poraza i ovakvog ishoda leži u katastrofalnoj trećoj četvrtini u kojoj je Partizan potpuno podbacio, primivši čak 34 poena, što je omogućilo Fenerbahčeu da preokrene utakmicu i rutinski je privede kraju.
 

Svaka uloga može biti odigrana mnogo puta.

Ali tek kada joj dodaš nešto svoje, postaje autentična.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kada je napravimo baš po svom. ☕️

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MISLILA SAM DA ĆU UMRETI: Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni

"MISLILA SAM DA ĆU UMRETI": Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - "Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni"