MALI UGAŠENOG MIKROFONA I POD PRETNJAMA KAO BULDOŽER PREGAZIO TAJKUNE NA NOVOJ S: Ristić i Đilas poludeli, pa jezivo zapretili

KANDIDAT na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Siniša Mali gostovao je u debati na Novoj S, te je uprkos gašenju mikrofona, pretnji od strane Dragana Đilasa i Jugoslava Ristića i na kraju oduzimanja završne reči, uspeo da demontira tajkune.

Foto: Printskrin TV Nova

Sa njim su u debati učestvovali:

Dušan Bajatović — lista Ivica Dačić – Faktor stabilnosti

Jugoslav Ristić — Studentska lista – Studenti pobeđuju

Dragan Đilas — lista Evropska Srbija – Marinika Tepić – Zdravko Ponoš.

Voditelj provocira pitanjem Sinišu Malog.

- 1034 evra prosečna zarada. Kako živim sad u odnosu nego na 2012. godinu? Ne samo da je plata veća... Šta ste me pitali? Pokušavam da odgovorim, ali ne mogu. Ja živim bolje, kao i ostali. Taj kurs u realnoj vrednosti čuva moju platu, penziju. Budžet Republike Srbije pune i građani i privreda. Poslodavci, zaposleni, građani. Plata mi je 160.000 dinara, u evrima oko 1400. Danas živim bolje, jer društvo oko mene i država žive bolje. 2012. godine je svaki četvrti bio bez posla. 7,2 posto nezaposlenostu Srbiji - kaže Mali.

Dragan Đilas smatra da živimo gore - Milioner tvrdi da troši 1.500 evra mesečno

- Potrošim oko 1.500 evra mesečno. 2012. sam trošio isto verovatno.

Voditelj ne dozvoljava da Mali priča o krađi 619 miliona evra koje je "zaradio" Dragan Đilas.

Dušan Bajatović priznaje da ne poznaje cene.

- Ako me pitate koliko košta mleko. Ne znam, zna moja žena. Mislim da gospodin Đilas ne govori istinu kad kaže koliko mu je potrebno mesečno - ističe Bajatović.

NA NOVOJ S ISKLjUČUJU MIKROFON SINIŠI MALOM!

Jugoslav Ristić kaže kako živi loše, iako je uzeo milione.

- Kako vas nije sramota gospodine Ristiću. Donacije iz inostranstva. Izvolite gospodine studentu... Da li ste dobili 2,5 miliona evra iz inostranstva. Pogledajte samo. Jedanput niste prekinuli Ristića. Mene gospodin Đuro Svilar 26.000 puta prekida. Ristiću, bili ste deo Demokratske stranke. Bili ste visoki funkcioner stranke - kaže Mali.

Foto: Printskrin TV Nova Siniša Mali i Dragan Đilas

VODITELj NE UTIŠAVA ĐILASA, A TVRDI DA JE UGAŠEN

- Jeste mi pustili mikrofon? Da znaju građani Srbije kako utišavate. Dragan Đilas priča o krađi i korupciji. Samo je bila krađa i korupcija u njegovo vreme. Ovako je on strpao u džep pare. Vi ste za građane Srbije simbol korupcije i sukoba interesa. Je l ugašen Đilas sad? Ja sam bio ugašen. U vreme Đilasa medicinska sestra (Voditelj tvrdi da je Đilas ugašen, a nije) imala je platu od 32.000 dinara. Lekar opšte prakse 53.000 dinara. Danas lekar 153.000 dinara, medicinska sestra. Što majstore to niste uradili kad ste bili na vlasti? Što tada niste povećali plate. Vi, Nikezić. Četvrtina ljudi 2012. godine je bila bez posla. Medijalna plata je 95.000 dinara, u vreme Ristića 35.000 dinara. Da li je dovoljno? Nije. U jedinicima kupovne moći, pročitajte Eurostata. 2012. godine ni dve trećine minimalne potrošačke korpe nije pokrivena mininalnom zaradom. Prosečna zarada po prvi put danas pokriva minimalnu potrošačku korpu, kao i minimalna minimalnu potrošačku korpu - ističe Mali.

BAJATOVIĆ: ČUDNA STE TELEVIZIJA

- Ovo je neozbiljno. Čudna ste televizija. Pričate o ideološkim stvarima. Boli me, bre, uvo. Jesam saučesnik. Mi smo zato faktor stabilnosti. Doveli smo na vlast Demokratsku stranku, Srpsku naprednu stranku. Vi ste pravili specijalne emisije o meni, ne o drugima. Čak i da drug Đilas dođe i uzme sve što sam ja ukrao, drugi uzmu od njega, to je jednokratan prihod. Neka uzmu imovinu i Đilasu i meni, jer smo krali. Mene istražuju 14 godina i ništa nisu našli. Ko je najveća kukavica? Kapital. Evropa daje 900.000 evra dnevno, a Rusija 3 miliona. Najbolje smo prošli kad smo sarađivali sa Rusima i Amerikancima. Sada imammo rusku priču i strateški dijalog sa Amerikancima - ističe Bajatović.

Foto: Printskrin TV Nova Debata na Novoj S

SKANDAL! RISTIĆ PRETI MALOM USRED EMISIJE

- Biće vam olakašavajuća okolnost 25. ako sada ućutite - zapretio je Ristić.

Voditelj je odmah najavio reklame, kada se Siniša Mali pobunio i rekao da voditelj ne reaguje na pretnje Jugoslava Ristića.

- Vi to meni pretite? - upitao je Mali.

UČESNICI ODGOVARAJU NA PITANjA "BIRAČA" SA JUGA SRBIJE

Nova S emituje pitanja šatro birača, koja su bukvalno uperena protiv vlasti. Bolje da ovako nešto nisu emitovali, s obziroma na to da "biračima" smetaju nove fabrike.

ČOVEČE, DA LI SI REALAN?

- Penzije su na istorijskom minimumu. Penzioneri su izuzetno siromašni - kaže mrtav 'ladan Ristić.

ĐILAS PRETI MALOM!

- Nama će trebati 14 dana za vas - kaže Đilas.

- Vi to meni pretite gospidine Đilas? - upitao je Mali.

Foto: Printskrin TV Nova Siniša Mali na Novoj S

MALI DEMANTUJE LAŽ RISTIĆA O ISTORIJSKI MINIMALNIM PENZIJAMA

- Mnogo je važno, jedna velika zahvalnost našim najstarijim sugrađanima. Prosečna penzija danas 520 evra, prosečna penzija bila 204 evra. Ristić šta je rekao je apsolutno preslikano iz tog vremena. 2008. gospodin Ristić kaže, menjamo zakon, 4 puta su uskladili penzije sa zaradama. 2010. usledilo zamrzavanje penzije. Onda dvocifrena inlfacija. Dajte mi da završim. Zašto ste nervozni? Moram da reagujem na prevaru veka gospodina Ristića koja se odnosi na penzioneri. Da li je istina da su penzije 2009, 2010, bile zamrznute? Pustili ste dvocifrenu inflaciju, da dinar pada. 2008. godine penzija u evrima vredela je 217 evra. Koliko je odnos bio između prosečne zarade i penzije 2012. godine bio je 56 odsto. Pale više plate nego penzije, pa se količnik promenio - kaže Mali, koji je konstantno prekidan.

RISTIĆ: SRBIJA MORA DA STANE

- Projekte treba obustaviti. Napravili su koruptivne radnje, nisu raspisani tenderi i sve je preplaćeno. Sve treba preispitati, stadion koji se pravi, imamo dva stadiona. Oni nikada nisu puni. Za taj stadion mogli smo da napravimo 11 bolnica u Srbiji - kaže Ristić.

Foto: Nova/Printksrin Siniša Mali i Jugoslav Ristić

BAJATOVIĆ: EKSPO JE MOTOR KOJI JE GURAO PRIVREDU SRBIJE

- Šoškić je tu napravio najveću grešku. Nismo imali dobru ekonomiju kad je guverner postao. Nemate strukturu privrede. Što se tiče EKSPA. Ne pristajem da pričam o tome i da unapred osuđujem, napravilo smo 25.000 kilometara gasovoda. EKSPO je bio motor koji je gurao privredu Srbije. Država je veliki investitor procentualno. Dinar treba da ostane stabilan do daljeg. Fluktuaciju dinara možete da radite kad imate privredu koja može da prati - kaže Bajatović.

MALI: NISTE URADILI DOMAĆI

- Lažete vi, ili su vas pogrešno obavestili. Na portalu javnih nabavki. Mrzite EKSPO. Svaka nabavka. 130 nabavki. Odete na portal javnih nabavki, kliknete ne EKPSO. Ko je suspendovao srpske zakone? Mi sprovodimo Zakon o javnim nabavkama. Potpuno usklađen sa EU. Neverovatno koliko ste subjektivni, niste ni uradili domaći. Da ste otišli na portal javnih nabavki sve biste videli. Imate i u rekognišn falj - imate celu studiju uticaja EKSPA. Ne treba toliko da mrzite Srbiju, gospodine Svilar. To će biti novi beogradski Sajam. Podsticaj za razvoj novih investicija. Vi, gospidine Đilas, navikli da kradete, uzimali ste posotojeću vrednost. Svaki dinar za EKSPO, vraća se 1,9 dinara. Neko ko se ozbiljno bavi projektima treba ovo da pročita. Ne neki sindikalci, ne Đilas koji je navikao da deli vrednost, a ne da je stvori - kaže Mali.

ZAVRŠNA REČ

Đilas preti hapšenjem svih u 24 časa od dolaska na vlast!

MALI: BOLI KORUPCIJA, GOSPODINE ĐILAS? VODITELj ODMAH ODJAVIO EMISIJU

- Imali ste priliku da vidite tokom rasprave, kako one koji su na listi Đilasa i "Studentksoj" listi zovemo reciklirani kadrovi DOS-a. Šoškić, Nikezić... Zašto gospodine Svilar ne reagujete sada? Svi ste bili u Demokratskoj stranci. Hoćete li da mi dozvolite (Đilas poludeo, pa prekida Malog, prim aut.). Boli korupcija? Đilas, vi prelazite cenzus, ma nema greške, svi će za vas da glasaju. Mnogo toga se promenilo... nemojte da mi smanjujete. Nisam je sa vraćao. Hoću da pričam o ekonomiji... - nakon ove rečenice Malog voditelj je besomučno odjavio emisiju.

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