Tektonske promene u svetu tenisa: Novak Đoković ostaje bez jednog svog rekorda

Prvo proširenje ove kategorije turnira otkako je osnovana

Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Saudijska Arabija će najkasnije 2028. godine dobiti novi teniski turnir iz serije masters 1000, a događaj će biti u zajedničkom vlasništvu kraljevstva i njegovog suverenog investicionog fonda. To će biti prvo proširenje ove kategorije turnira otkako je osnovana pre više od tri decenije.

Turnir će se igrati na otvorenim terenima sa tvrdom podlogom, tokom jedne sedmice, uz učešće 56 tenisera. Nastup neće biti obavezan za igrače, kao što je slučaj sa ostalim turnirima iz ove serije.

Tačni datumi i mesto održavanja još nisu određeni, ali razmatra se početak sezone, moguće u februaru, posle Australijan opena.

Saudijska Arabija tako će postati deseti domaćin turnira masters 1000, uz postojećih devet takmičenja u Indijan Velsu, Majamiju, Monte Karlu, Madridu, Rimu, Kanadi, Sinsinatiju, Šangaju i Parizu. Novi turnir neće zameniti nijedan od njih.

Uvođenje desetog turnira iz masters serije imaće za posledicu brisanje rekorda Novaka Đokovića koji je dva puta kompletirao "zlatni masters", dok mu se ove godine pridružio i Janik Siner.

Predsednik ATP-a Andrea Gaudenci ocenio je da je reč o važnom trenutku i rezultatu višegodišnjeg planiranja. Međutim, proširenje kalendara izaziva zabrinutost među pojedinim teniserima i ljudima iz sporta, jer sezona već traje gotovo 11 meseci, dok su umor i povrede igrača sve veći problem. U ATP-u ističu da će neobavezan status novog turnira pomoći da se smanji dodatni pritisak na tenisere.

Saudijska Arabija već organizuje završni turnir sezone za tenisere do 21 godine u Džedi i završni turnir sezone za teniserke u Rijadu, dok je saudijski fond postao i zvanični partner ATP-ove rang-liste.

Odluke o mestu održavanja, nagradnom fondu, televizijskim pravima i tačnom terminu u kalendaru očekuju se tokom naredne godine.