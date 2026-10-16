Tenis

Spektakl rešen u tri seta! Poznat prvi polufinalista mastersa u Šangaju!

Новости.онлине/С.С.

16. 10. 2026. u 14:56

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Velika drama viđena je na terenu.

Спектакл решен у три сета! Познат први полуфиналиста мастерса у Шангају!

Foto: AP Photo/Andy Wong

Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u polufinale mastersa u Šangaju pošto je pobedio Amerikanca Tomija Pola rezultatom 2:1 (6:3, 1:6, 6:3).

Meč je trajao dva sata i devet minuta. Rus je šesti igrač ATP liste, dok je Pol na 18. mestu najboljih igrača sveta.

Grend slem šampionu je za osvajanje prvog seta bio dovoljan jedan brejk. U drugom setu Medvedev je naglo pao u igri, čak tri puta izgubio servis, pa je Pol lako uveo meč u treći, odlučujući set.

Foto: AP Photo/Andy Wong

Ipak, Medvedev je u odlučujućem periodu ponovo prvi stigao do brejka i sačuvao prednost na servisu do kraja, što mu je donelo plasman u polufinale.

Peti teniser planete će za plasman u finale igrati protiv Rafaela Hodara iz Španije, koji je ranije danas eliminisao Norvežanina Kaspera Ruda.

Foto: AP Photo/Andy Wong

Podsetimo, drugi polufinalni par čine Aleksander Zverev (Nemačka) i Alehandro Davidovič Fokina (Španija). Nemac je ove sezone osvojio dva grend slema, pošto je posle Rolan Garosa slavio i na US Openu.

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