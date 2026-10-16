"NE TREBA NIŠTA, SAMO POBEDI" Najmoćnija poruka iz Novog Sada: Upućena je Vučiću i jasno pokazuje šta narod misli
NA velikom narodnom skupu liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", koji je danas održan na prepunom Trgu slobode u Novom Sadu, među hiljadama zastava i transparenta podrške, jedan se posebno izdvojio i privukao veliku pažnju prisutnih građana i medija.
Naime, okupljeni građani istakli su transparent sa snažnom i emotivnom porukom upućenom nosiocu liste Aleksandru Vučiću, na kome je kratko i jasno pisalo: "Ne treba nam ništa, samo pobedi!"
Ovim mu je iskazana poruka da nastavi da radi kako radi već godinama — za slobodnu, slobodarsku i nezavisnu Srbiju — čime mu je na najvišem nivou iskazano poverenje i poštovanje što se bori za Srbiju i njen narod kao niko nikada pre!
- Mnogo vas volim. Hvala vam za podršku svih ovih godina. Hvala vam za ljubav. Mnogo hvala vama i vašim porodicama. I idemo da ih pobedimo. Idemo da ih pobedimo. I da ih pobedimo najubedljivije do sada. Hvala, Novi Sade. Živeo Novi Sad. Živela Srbija. Mnogo vas volim - uzvratio je Vučić na veličanstvenom skupu.
Podsetimo, na veličanstvenom skupu u Srpskoj Atini okupio se ogroman broj građana iz cele Vojvodine i Srbije, a uz predsednika Vučića obratio se i premijer Slovačke Robert Fico.
(Kurir.rs)
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