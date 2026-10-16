SKANDALI SE SAMO REĐAJU Mali: Boli korupcija, gospodine Đilas? Voditelj odmah odjavio emisiju

KANDIDAT na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Siniša Mali gostuje u debati na Novoj S. Sa njim u razgovoru učestvovali su Dragan Đilas, Dušan Bajatović i Jugoslav Ristić.

Foto: Printskrin Nova S

- Imali ste priliku da vidite tokom rasprave, kako one koji su na listi Đilasa i "Studentksoj" listi zovemo reciklirani kadrovi DOS-a. Šoškić, Nikezić... Zašto gospodine Svilar ne reagujete sada? Svi ste bili u Demokratskoj stranci. Hoćete li da mi dozvolite (Đilas poludeo, pa prekida Malog, prim aut.). Boli korupcija? Đilas, vi prelazite cenzus, ma nema greške, svi će za vas da glasaju. Mnogo toga se promenilo... nemojte da mi smanjujete. Nisam je sa vraćao. Hoću da pričam o ekonomiji... - nakon ove rečenice Malog voditelj je besomučno odjavio emisiju.