HRVATSKA POSLA! Ova fotografija je zgrozila ceo svet (FOTO)
Splitski Hajduk ostvario je veliku pobedu na Poljudu savladavši holandski Ajaks sa 2:1, ali je ovaj sportski uspeh potpuno pao u drugi plan zbog jezivih scena nasilja, divljanja huligana i teških fašističkih ispada koji su zgrozili evropsku javnost.
Fudbalski svet danas bruji o fotografiji prebijenog navijača Ajaksa sa krvavom, zavijenom glavom na tribinama splitskog stadiona, koja je postala simbol nezapamćenog haosa u Dalmaciji.
Podsećanje radi, divljanje je počelo još uoči utakmice, kada je na splitskoj Rivi došlo do brutalnog obračuna u kojem je učestvovalo nekoliko stotina huligana. Četvorica Holanđana završila su u bolnici sa teškim povredama. Splitska policija bila je primorana da privede na desetine podrhtavajućih ratobornih navijača. Fotografija sa tribina najbolje oslikava kroz kakav su pakao prošli gosti iz Amsterdama.
A najveći skandal dogodio se tokom navijačkog defilea (kortea) Torcide prema Poljudu. Umesto sportskih pesama, Splitom su odjekivali skandalozni povici kojima se veličaju nacizam i Adolf Hitler. Lokalna policija je potvrdila da je otvorila zvaničnu istragu kako bi se identifikovali protagonisti ove fašističke histerije koja je osramotila celu zemlju.
Haos se prelio i na sam teren. Iako je Hajduk golovima Bambe i Šotičeka vodio, Torcida je u 77. minutu zapalila i ubacila ogromnu količinu pirotehnike u teren.
Sudija je odmah prekinuo meč i poslao igrače u svlačionicu, a prekid je trajao čak 12 minuta. Zbog divljanja na tribinama i ulasku na teren, splitskom klubu sada preti drakonska kazna i prazne tribine u narednim evropskim mečevima.
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