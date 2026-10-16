HRVATSKA POSLA! Ova fotografija je zgrozila ceo svet (FOTO)

Splitski Hajduk ostvario je veliku pobedu na Poljudu savladavši holandski Ajaks sa 2:1, ali je ovaj sportski uspeh potpuno pao u drugi plan zbog jezivih scena nasilja, divljanja huligana i teških fašističkih ispada koji su zgrozili evropsku javnost.

Maja Prgomet / Zuma Press / Profimedia

Fudbalski svet danas bruji o fotografiji prebijenog navijača Ajaksa sa krvavom, zavijenom glavom na tribinama splitskog stadiona, koja je postala simbol nezapamćenog haosa u Dalmaciji.

🇭🇷🇳🇱 Ajax away at Hajduk Split tonight 🤕 https://t.co/IiG4T2MWVd — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) October 15, 2026

Podsećanje radi, divljanje je počelo još uoči utakmice, kada je na splitskoj Rivi došlo do brutalnog obračuna u kojem je učestvovalo nekoliko stotina huligana. Četvorica Holanđana završila su u bolnici sa teškim povredama. Splitska policija bila je primorana da privede na desetine podrhtavajućih ratobornih navijača. Fotografija sa tribina najbolje oslikava kroz kakav su pakao prošli gosti iz Amsterdama.

A najveći skandal dogodio se tokom navijačkog defilea (kortea) Torcide prema Poljudu. Umesto sportskih pesama, Splitom su odjekivali skandalozni povici kojima se veličaju nacizam i Adolf Hitler. Lokalna policija je potvrdila da je otvorila zvaničnu istragu kako bi se identifikovali protagonisti ove fašističke histerije koja je osramotila celu zemlju.

15.10.2026, LIVE: Hajduk Split🇭🇷 - Ajαx Amsterdam🇳🇱, Torcida on way to stadium with a coffin with the inscription "Ajax", click here for more: https://t.co/w88c1AHmgc All in one place. Tap to download. 🔗 https://t.co/OD7UtlRC7D https://t.co/S0Q6iWJwwh — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 15, 2026

Haos se prelio i na sam teren. Iako je Hajduk golovima Bambe i Šotičeka vodio, Torcida je u 77. minutu zapalila i ubacila ogromnu količinu pirotehnike u teren.

Sudija je odmah prekinuo meč i poslao igrače u svlačionicu, a prekid je trajao čak 12 minuta. Zbog divljanja na tribinama i ulasku na teren, splitskom klubu sada preti drakonska kazna i prazne tribine u narednim evropskim mečevima.