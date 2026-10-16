Moneke posle najbolje partije u sezoni: "Kako god da je - ja ću igrati tako"

Ne želim da uzimam loše šuteve. Nekada neće biti moja utakmica, neću da silim, jer je jedino pobeda važna, istakao je Nigerijac.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Pariz u Beogradskoj areni rezultatom 90:81 (28:18, 18:18, 31:22, 13:23), u okviru šestog kola Evrolige.

Crveno-beli su tako nastavili pobednički niz u eliti posle trijumfa nad Efesom, Dubaijem i Asvelom, te došli do skora od četiri trijumfa i dva poraza.

Po završetku utakmice, utiske je izneo najbolji pojedinac na meču - Čima Moneke.

- Znamo kako igraju. Nikada ne odustaju. Vodili ili gubili 10, 20, igraju istim intenzitetom. Moramo da budemo bolji u tome da budemo konzistentni. Zato sam uznemiren završnicom. Ipak, oktobar je, bićemo bolji iz dana u dan.

Čima Moneke je briljirao i utakmicu završio sa indeksom korisnosti 32, uz 23 postignuta poena, čime je bio najefikasniji igrač Crvene zvezde.​

- Verovao sam u sebe. Kako god da teče utakmica igraću tako. Ne želim da uzimam loše šuteve. Nekada neće biti moja utakmica, neću da silim, jer je jedino pobeda važna.

-Startovali smo dobro, to je važno za nas. Ovu utakmicu smo morali da pobedimo i osećam se da su prošle sezone ovakve utakmice bile utakmice koje smo gubili. Još uvek nije dovoljno dobro za svih 40 minuta, ali želimo da budemo još bolji - rekao je Čima Moneke.

Otkrio je i šta se dogodilo kada je dve sekunde pre kraja, kada je Odželej potrčao za njim i vratio ga na teren.

-Šejki mi je rekao da ulazi umesto mene. Uganuo sam zglob, tako da, nema nekog smisla da šetam do klupe, a onda... šetam do svlačionice, pa sam samo pomislio da ću otići u svlačionicu i početi sa svojim tretmanom.

Otkrio je i kakva je situacija sa njegovom povredom.

-Malo je bolno, ali... ako budemo imali utakmicu u nedelju i ako budem izabran da igram, biću spreman da igram.

Govorio je o mentalnom aspektu u igri, za koji smatra da je veoma važan.

-Samo shvatanje šta je stvarno važno... ko je važan... Znaš, mislim... Ne želim da idem previše duboko ili previše... znaš, emocionalno, samo zato što, znaš, osećam da neki ljudi, ne znam... Ali, ja samo mrzim kada... ljudi umru i dobiju ljubav. Mrzim kada sportisti penzionišu i dobiju ljubav. Mrzim kada sportisti dobiju povredu koja im završava sezonu ili karijeru i to je trenutak kada dobiju ljubav. Mi smo sportisti, mi se trudimo da damo sve od sebe da igramo... igru. Igru koja nam plaća jako dobro, da, naravno. Igru u kojoj se ljudske nedelje... suditi ako pobedimo ili izgubimo, znaš? Razumem to. Ali, niko ne pokušava... Niko... Većina sportista ne zaslužuje tretman, odgovore i sve... sve što dobijaju, uglavnom na društvenim mrežama. Nastaviću to da govorim... Znaš, pa ovog leta ja samo... da, ja sam deaktivirao [naloge] i samo... sazreo i shvatio šta je važno u životu."

O tome šta mogu navijači da očekuju od Boldvina...

-Mislim... kao što sam rekao ranije, rekao sam ovo i za Džereda (Batlera) prošle sezone, sve zahteva vreme. Teško je doći u Evropu iz NBA lige, iz Amerike, i igrati odmah, znaš? Bilo je teško i za mene, a moja prva godina ovde je bila u drugoj ligi (u Francuskoj). Doći u Evroligu u svojoj prvoj sezoni je teško. Nije za svakoga, posebno kada igraš ovde. Ali, znaš, on je odličan šuter, pametan igrač... zna šta treba da radi, i... trebaće mu malo vremena, ali on... počinje da radi dobre stvari za nas i pomaže nam da pobedimo... i kao što rekoh, oktobar je, tako da... postaće bolji.