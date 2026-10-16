Delije prozivale Partizan pred večiti derbi u Evroligi (VIDEO)

Najvatrenije pristalice Crvene zvezde nakon meča sa Parizom pozdravile igrače i prozivale Partizan.

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Nakon pobede Crvene zvezde nad Parizom (90:81) u 6. kolu Evrolige u Beogradskoj areni, Delije su iskoristile priliku da pesmama i prozivkama „pecnu” večitog rivala Partizan, što je ujedno i direktna uvertira za predstojeći evroligaški derbi koji se igra naredne nedelje.

Utakmica između Partizana i Crvene zvezde zakazana je za četvrtak, 22. oktobar, a već je postignut dogovor o prisustvu gostujućih navijača (Delija) u Areni, zbog čega je atmosfera na tribinama dodatno podgrejana.

Crvena zvezda je trenutno na skoru 4-2 u Evroligi, dok je Partizan na 3-3.