ČIZKEJK SA VIŠNJAMA: Mali kremasti zalogaji
Priprema je jednostavnija nego što mislite, a uz nekoliko važnih saveta dobićete savršeno kremast desert koji izgleda kao iz poslastičarnice.
Sastojci
Za podlogu:
- 1 pakovanje turskog keksa
- 1 kašika otopljenog putera
Za kremasti fil:
- 400 gr maskarponea ili kremastog svežeg sira
- 200 ml slatke pavlake
- 1 šolja šećera
- 1 kesica vanilin šećera
- 1 kašika gustina
- 2 kašike brašna
- 2 jaja
Za preliv od višanja:
- 1,5 šolja višanja
- 1 mala šoljica šećera
- 1 šolja vode
- 1 kašika gustina
- ¼ šolje hladne vode za razmućivanje gustina
Priprema
1. Podloga od keksa
Keks sameljite pa ga pomešajte sa otopljenim puterom. U kalup za mafine stavite papirne korpice i u svaku rasporedite malo smese od keksa. Lagano pritisnite da dobijete čvrstu podlogu, a zatim kalup stavite u frižider da se podloga stegne.
2. Priprema kremastog fila
Pomešajte kremasti sir, slatku pavlaku i šećer. Nemojte koristiti mikser, jer je važno da smesa ostane nežna i da se ne umuti previše vazduha.
Dodajte vanilin šećer, gustin i brašno, pa sve lagano sjedinite. Zatim dodajte jaja, jedno po jedno, uz lagano mešanje nakon svakog dodavanja. Izvadite kalup iz frižidera i preko ohlađene podloge rasporedite pripremljeni fil.
3. Pečenje čizkejka
Rernu prethodno zagrejte na 170 °C. U rernu stavite posudu sa vrelom vodom kako bi se tokom pečenja stvorila para i pomogla da čizkejk ostane nežan i kremast. Stavite čizkejk u rernu i pecite oko 25 minuta, u zavisnosti od rerne i veličine korpica.
4. Preliv od višanja
Dok se čizkejk peče, pripremite voćni preliv. U šerpicu stavite višnje, šećer i vodu, pa kuvajte dok višnje malo ne omekšaju.
U posebnoj čaši razmutite kašiku gustina u četvrtini šolje hladne vode. Sipajte u višnje uz neprestano mešanje i kuvajte dok se preliv ne zgusne. Sklonite sa ringle i ostavite da se prohladi.
5. Hlađenje i završni korak
Kada se čizkejk ispeče, nemojte ga odmah vaditi iz rerne. Odškrinite vrata rerne i ostavite ga da postepeno snizi temperaturu.
Kada se čizkejk prohladi, preko svakog kolačića rasporedite mlaki preliv od višanja. Ostavite da se sve potpuno ohladi na sobnoj temperaturi, a zatim prebacite u frižider.
Prijatno!
Svaka uloga može biti odigrana mnogo puta.
Ali tek kada joj dodaš nešto svoje, postaje autentična.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kada je napravimo baš po svom. ☕️
Doncafé. Baš za tebe.
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