ČIZKEJK SA VIŠNJAMA: Mali kremasti zalogaji

Priprema je jednostavnija nego što mislite, a uz nekoliko važnih saveta dobićete savršeno kremast desert koji izgleda kao iz poslastičarnice.

FOTO: Novosti

Sastojci

Za podlogu:

1 pakovanje turskog keksa

1 kašika otopljenog putera

Za kremasti fil:

400 gr maskarponea ili kremastog svežeg sira

200 ml slatke pavlake

1 šolja šećera

1 kesica vanilin šećera

1 kašika gustina

2 kašike brašna

2 jaja

Za preliv od višanja:

1,5 šolja višanja

1 mala šoljica šećera

1 šolja vode

1 kašika gustina

¼ šolje hladne vode za razmućivanje gustina

Priprema

1. Podloga od keksa

Keks sameljite pa ga pomešajte sa otopljenim puterom. U kalup za mafine stavite papirne korpice i u svaku rasporedite malo smese od keksa. Lagano pritisnite da dobijete čvrstu podlogu, a zatim kalup stavite u frižider da se podloga stegne.

2. Priprema kremastog fila

Pomešajte kremasti sir, slatku pavlaku i šećer. Nemojte koristiti mikser, jer je važno da smesa ostane nežna i da se ne umuti previše vazduha.

Dodajte vanilin šećer, gustin i brašno, pa sve lagano sjedinite. Zatim dodajte jaja, jedno po jedno, uz lagano mešanje nakon svakog dodavanja. Izvadite kalup iz frižidera i preko ohlađene podloge rasporedite pripremljeni fil.

3. Pečenje čizkejka

Rernu prethodno zagrejte na 170 °C. U rernu stavite posudu sa vrelom vodom kako bi se tokom pečenja stvorila para i pomogla da čizkejk ostane nežan i kremast. Stavite čizkejk u rernu i pecite oko 25 minuta, u zavisnosti od rerne i veličine korpica.

4. Preliv od višanja

Dok se čizkejk peče, pripremite voćni preliv. U šerpicu stavite višnje, šećer i vodu, pa kuvajte dok višnje malo ne omekšaju.

U posebnoj čaši razmutite kašiku gustina u četvrtini šolje hladne vode. Sipajte u višnje uz neprestano mešanje i kuvajte dok se preliv ne zgusne. Sklonite sa ringle i ostavite da se prohladi.

5. Hlađenje i završni korak

Kada se čizkejk ispeče, nemojte ga odmah vaditi iz rerne. Odškrinite vrata rerne i ostavite ga da postepeno snizi temperaturu.

Kada se čizkejk prohladi, preko svakog kolačića rasporedite mlaki preliv od višanja. Ostavite da se sve potpuno ohladi na sobnoj temperaturi, a zatim prebacite u frižider.

Prijatno!