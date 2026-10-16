Oglasio se Albert Rijera - Evo šta je poručio nakon poraza Zvezde od Lugana
Crvena zvezda poražena je od Lugana 3:2 u prvom meču grupne faze Lige konferencija, a nakon meča oglasio se španski trener na Instagramu.
Dan nakon poraza i burne konferencije za medije obratio se navijačima putem društvenih mreža.
-Prva od šest utakmica u grupnoj fazi Lige konferencija. Izgubili smo tri boda, ali ne i rat… Pravili smo greške, a ko ih ne pravi? Nismo ostvarili rezultat koji smo želeli i koji smo zaslužili… Ali dobili smo nešto mnogo vrednije – postavili smo veliki kamen temeljac našeg stila igre. Ovo je put kojim želimo da idemo! Ponosan sam na svoje igrače, koji su pokazali razumevanje, karakter i veru, i uživali u igri sa jasnom idejom. Okrećemo se narednoj utakmici kako bismo postavili još jedan kamen u izgradnji identiteta koji će nam uskoro doneti radost i sreću. Ovaj proces je zajednički – navijači, klub i igrači. Strpljenje, vreme i ljubav - napisao je Rijera.
Crvena zvezda u narednom kolu dočekuje Kopenhagen.
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