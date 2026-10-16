Društvo

NOVI SMEŠTAJNI KAPACITETI ZA PRIPADNIKE VOJSKE SRBIJE: Kasarna u Novom Pazaru dobila dodatne objekte za boravak i odmor (FOTO)

В.Н.

16. 10. 2026. u 14:58

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U KASARNI „Rifat Burdžović Tršo” u Novom Pazaru postavljeni su novi stambeni i sanitarni kontejneri za potrebe pripadnika Vojske Srbije, čime su prošireni postojeći smeštajni kapaciteti i unapređeni uslovi za njihov boravak, odmor i svakodnevne aktivnosti.

НОВИ СМЕШТАЈНИ КАПАЦИТЕТИ ЗА ПРИПАДНИКЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ: Касарна у Новом Пазару добила додатне објекте за боравак и одмор (ФОТО)

Foto: Ministarstvo odbrane Republike Srbije

Kontejneri su prilagođeni svojoj nameni i klimatizovani čime su obezbeđeni funkcionalniji i komforniji  uslovi za boravak pripadnika Vojske Srbije. 

Postavljanju kontejnera prethodili su radovi na uređenju prostora i pripremi terena, koji su obuhvatili izradu platoa, izgradnju priključne vodovodne i kanalizacione mreže, izvođenje elektroenergetskih instalacija, kao i izgradnju sistema uzemljenja i gromobranske zaštite. 

Realizacija ovog projekta deo je kontinuiranih ulaganja u infrastrukturu sistema odbrane, usmerenih na unapređenje uslova života i rada pripadnika vojske i stvaranje kvalitetnijeg okruženja za boravak i obavljanje njihovih svakodnevnih zadataka.

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

LJUTA JE I ZBUNJENA Probudila se žena koja je preživela smrtnu kaznu - advokat otkriva šta je prvo pitala nakon dve smrtonosne injekcije
Svet

0 0

"LjUTA JE I ZBUNjENA" Probudila se žena koja je preživela smrtnu kaznu - advokat otkriva šta je prvo pitala nakon dve smrtonosne injekcije

KRISTA Pajk, 50-godišnjakinja koja je u Tenesiju preživela pokušaj pogubljenja, probudila se u bolnici „ljuta i zbunjena”, rekao je njen advokat Randi Spajvi. Sud je u međuvremenu naredio očuvanje svih dokaza povezanih s neuspelim pogubljenjem, koji bi mogli biti temelj buduće tužbe protiv države, piše Bi-Bi-Si.

15. 10. 2026. u 13:28

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NA BRANIKU VERE I NACIJE: Mitropolit bački Irinej čestitao 73. rođendan Večernjim novostima
Društvo

0 1

NA BRANIKU VERE I NACIJE: Mitropolit bački Irinej čestitao 73. rođendan "Večernjim novostima"

U MOJOJ prvoj čestitki "Večernjim novostima", objavljenoj 17. oktobra 2019. povodom 66. rođendana našeg popularnog lista, pod naslovom "Nastavite putem Svetog Save", postoji i nadnaslov u kojem se on naziva "promoterom humanosti" i "hroničarem generacija", a u sledećoj, drugoj po redu čestitki, objavljenoj 15. oktobra 2023. povodom 70. rođendana "Novosti", isti omiljeni list, ne samo "večernji" već, via facti, i dnevni i jutarnji list je, opet u nadnaslovu ili pak u svojevrsnom naslovu, označen kao "hroničar minulih leta i vremena sadašnjega".

16. 10. 2026. u 07:45

Politika
Tenis
Fudbal
KADIROV IZNENADA KOD ALIJEVA: Šta se krije iza posete? - Analitičari otkrivaju moguće političke motive

KADIROV IZNENADA KOD ALIJEVA: Šta se krije iza posete? - Analitičari otkrivaju moguće političke motive