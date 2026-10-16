Poznato kada se Milan Gajić vraća na teren

Poznato kada se vraća na tern Milan Gajić.

Foto: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia

CSKA iz Moskve je obavestio javnost da je vreme za rehabilitaciju oko tri meseca, a Gajić je govorio za “Match TV”.

- Hvala Bogu, oporavak teče po planu, čak sam i malo ispred predviđenog rasporeda. Trenutno sam u teretani, radim na fizičkoj spremi i nemam nikakvih problema sa povredom. Nemam slobodno vremene, samo treniram. Plan mi je da budem potpuno spreman do početka zimskih priprema. Naravno, da nema zimske pauze, vratio bih se i ranije. Ali pošto pauza postoji, nema smisla da žurim - rekao je Srbin.

Povratak na teren se očekuje u januaru. Milan Gajić bi mogao ponovo da obuče i dres reprezentacije Srbije pošto ga Veljko Paunović odlično poznaje iz mlađih selekcija.