Poznato kada se Milan Gajić vraća na teren
Poznato kada se vraća na tern Milan Gajić.
CSKA iz Moskve je obavestio javnost da je vreme za rehabilitaciju oko tri meseca, a Gajić je govorio za “Match TV”.
- Hvala Bogu, oporavak teče po planu, čak sam i malo ispred predviđenog rasporeda. Trenutno sam u teretani, radim na fizičkoj spremi i nemam nikakvih problema sa povredom. Nemam slobodno vremene, samo treniram. Plan mi je da budem potpuno spreman do početka zimskih priprema. Naravno, da nema zimske pauze, vratio bih se i ranije. Ali pošto pauza postoji, nema smisla da žurim - rekao je Srbin.
Povratak na teren se očekuje u januaru. Milan Gajić bi mogao ponovo da obuče i dres reprezentacije Srbije pošto ga Veljko Paunović odlično poznaje iz mlađih selekcija.
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