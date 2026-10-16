OPET PIJAN: Filmska priča za novu pesmu i spot Nikole Rokvića (FOTO)
MUZIČKA zvezda Nikola Rokvić predstavio je novu pesmu „Opet pijan“, za koju tekst i muziku potpisuje Dragan Brajović Braja, jedan od najpoznatijih autora domaće muzičke scene, dok je za aranžman bio zadužen Dejan Abadić.
Ni ovog puta Rokvić se nije zaustavio samo na snimanju pesme, već je publici ponudio i spot osmišljen kao zaokruženu filmsku priču.
Radnja spota smeštena je u jednu od najpoznatijih beogradskih kafana, čiji se autentični ambijent savršeno uklapa u naslov i atmosferu pesme.
Spoj muzike, Nikoline interpretacije, filmskog pristupa, publici donosi priču koja prevazilazi klasičan vizuelni prateći sadržaj pesme.
– Želeo sam da narodu ponudim nešto više od klasičnog spota, priču koja ima svoj karakter i glumačku dimenziju - rekao je Nikola za "Večernje novosti".
Nova pesma stiže uoči Rokvićevog koncerta u centru „Sava“, zakazanog za 13. novembar i svojevrstan je poklon publici.
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