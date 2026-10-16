OPET PIJAN: Filmska priča za novu pesmu i spot Nikole Rokvića (FOTO)

MUZIČKA zvezda Nikola Rokvić predstavio je novu pesmu „Opet pijan“, za koju tekst i muziku potpisuje Dragan Brajović Braja, jedan od najpoznatijih autora domaće muzičke scene, dok je za aranžman bio zadužen Dejan Abadić.

Foto: Jana Mitrović

Ni ovog puta Rokvić se nije zaustavio samo na snimanju pesme, već je publici ponudio i spot osmišljen kao zaokruženu filmsku priču.

Radnja spota smeštena je u jednu od najpoznatijih beogradskih kafana, čiji se autentični ambijent savršeno uklapa u naslov i atmosferu pesme. Foto: Jana Mitrović

Spoj muzike, Nikoline interpretacije, filmskog pristupa, publici donosi priču koja prevazilazi klasičan vizuelni prateći sadržaj pesme.

– Želeo sam da narodu ponudim nešto više od klasičnog spota, priču koja ima svoj karakter i glumačku dimenziju - rekao je Nikola za "Večernje novosti". Foto: Jana Mitrović

Nova pesma stiže uoči Rokvićevog koncerta u centru „Sava“, zakazanog za 13. novembar i svojevrstan je poklon publici.

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