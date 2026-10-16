Oglasio se Lugano: Evo šta su rekli o navijačima Zvezde
Švajcarski fudbalski klub Lugano izdao je zvanično saopštenje nakon jučerašnje utakmice sa Crvenom zvezdom.
Njihovo obraćanje javnosti tiče se dešavanja na tribinama, posebno ponašanja dela navijača. Oni tvrde da se 200 navijača Zvezde nalazilo na centralnoj tribini Lugano arene u sektoru A3. Međutim zbog problematičnog ponašanja organizatori meča reagovali su kako bi bio sprečen potencijalni incident.
Grupa navijača Lugana premeštena je, a sve detaljnije su objasnili u saopštenju:
- Zbog ponašanja nekih gostujućih navijača, Lugano je bio primoran da tokom utakmice premesti oko 50 ljudi iz susednog sektora A2 u sektore A7 i B - navodi se u saopštenju švajcarskog kluba.
Podsećaju da je organizovano dovođenje navijača bilo zabranjeno, zbog incidenata na meču sa Viktorijom Plzenj, ali da im je Zvezda omogućila da prisustvuju susretu.
- Lugano želi da pojasni da je, u skladu sa propisima UEFA, domaći klub dužan da gostujućem klubu stavi na raspolaganje 50 karata Kategorije 1 na glavnoj tribini, u prostoru između linije šesnaesterca i centra. Gostujući klub takođe ima pravo da kupi do 150 dodatnih karata. FK Crvena zvezda je iskoristila ovu mogućnost i samostalno preprodala karte svojim navijačima. Prema informacijama koje su nam dostavili nadležni organi, oko stotinu ovih karata pripada frakciji „ultras“ srpskih navijača, kojima je UEFA zabranila putovanje u Lugano kao rezultat disciplinske mere izrečene nakon incidenata tokom utakmice protiv Viktorije Plzenj. Lugano žali zbog nastalih neprijatnosti i izvinjava se svim pogođenim navijačima. Klub zahvaljuje svojim navijačima na razumevanju.
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