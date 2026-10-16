Oglasio se Lugano: Evo šta su rekli o navijačima Zvezde

Švajcarski fudbalski klub Lugano izdao je zvanično saopštenje nakon jučerašnje utakmice sa Crvenom zvezdom.

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Njihovo obraćanje javnosti tiče se dešavanja na tribinama, posebno ponašanja dela navijača. Oni tvrde da se 200 navijača Zvezde nalazilo na centralnoj tribini Lugano arene u sektoru A3. Međutim zbog problematičnog ponašanja organizatori meča reagovali su kako bi bio sprečen potencijalni incident.

Grupa navijača Lugana premeštena je, a sve detaljnije su objasnili u saopštenju:

- Zbog ponašanja nekih gostujućih navijača, Lugano je bio primoran da tokom utakmice premesti oko 50 ljudi iz susednog sektora A2 u sektore A7 i B - navodi se u saopštenju švajcarskog kluba.

Podsećaju da je organizovano dovođenje navijača bilo zabranjeno, zbog incidenata na meču sa Viktorijom Plzenj, ali da im je Zvezda omogućila da prisustvuju susretu.

- Lugano želi da pojasni da je, u skladu sa propisima UEFA, domaći klub dužan da gostujućem klubu stavi na raspolaganje 50 karata Kategorije 1 na glavnoj tribini, u prostoru između linije šesnaesterca i centra. Gostujući klub takođe ima pravo da kupi do 150 dodatnih karata. FK Crvena zvezda je iskoristila ovu mogućnost i samostalno preprodala karte svojim navijačima. Prema informacijama koje su nam dostavili nadležni organi, oko stotinu ovih karata pripada frakciji „ultras“ srpskih navijača, kojima je UEFA zabranila putovanje u Lugano kao rezultat disciplinske mere izrečene nakon incidenata tokom utakmice protiv Viktorije Plzenj. Lugano žali zbog nastalih neprijatnosti i izvinjava se svim pogođenim navijačima. Klub zahvaljuje svojim navijačima na razumevanju.