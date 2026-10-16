Fudbal

Albert Rijera povukao neočekivan potez nakon poraza Crvene zvezde

М.П.

16. 10. 2026. u 09:02

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Fudbaleri Crvene zvezde doživeli su bolan poraz na gostovanju Luganu (3:2) u prvom kolu Lige konferencija, a trener crveno-belih Albert Rijera odlučio je da odmah po završetku utakmice povuče neočekivan potez.

Алберт Ријера повукао неочекиван потез након пораза Црвене звезде

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Srpski mediji prenose da fudbaleri Zvezde nisu odmah otišli u svlačionicu i napustili stadion, već su ostali na terenu kako bi odradili trening posle poraza.

Rijera je tako odlučio da svoje izabranike odmah vrati na posao, a njegov potez mogao bi da se protumači i kao jasna poruka da opuštanje i pad koncentracije, posebno u završnicama evropskih utakmica, neće biti tolerisani.

Naime, fudbaleri Zvezde morali su da odrade dodatne aktivnosti na terenu umesto da odmah krenu na odmor.

Ostaje da se vidi da li će ovakva reakcija španskog trenera doneti željeni efekat i sprečiti da se crveno-belima ponovi scenario iz Švajcarske.

Svaka uloga može biti odigrana mnogo puta.

Ali tek kada joj dodaš nešto svoje, postaje autentična.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kada je napravimo baš po svom. ☕️

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