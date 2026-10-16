OD 13. do 23. oktobra 2026. godine, Italija je domaćin NATO-ove godišnje vežbe nuklearnog odvraćanja „Steadfast Noon” (Stabilno podne).

Foto: militarywatchmagazine.com

Vežba će se održati u vazduhoplovnim bazama Avijano i Gedi, u severnoj Italiji. Letne operacije i obuka, koji uključuju upotrebu maketa nuklearnog oružja, odvijaće se u određenom vazdušnom prostoru iznad Tirenskog mora, kao i u drugim oblastima pod jurisdikcijom NATO-a u južnoj i zapadnoj Evropi. Cilj ovih vežbi je priprema NATO vazduhoplova za potencijalnu upotrebu američkog nuklearnog oružja koje je stacionirano u evropskim vazduhoplovnim bazama.

Ovogodišnja vežba beleži rekordan broj učesnika – 17 zemalja članica NATO-a, u poređenju sa 14 zemalja 2025. godine i 13 zemalja 2024. godine. Iako kompletna lista zemalja učesnica nije objavljena, potvrđeno je da će u vežbi učestvovati SAD, Italija, Nemačka, Holandija i Turska. Rumunija i Poljska će, po svemu sudeći, pružiti podršku lovačke avijacije i osigurati integraciju duž istočnog krila NATO-a. Nove članice NATO-a – Švedska i Finska – u potpunosti su uključene u misije obuke. Finska bi u budućnosti mogla biti domaćin američkog nuklearnog oružja, a već je započela nabavku aviona F-35, koji su sposobni za nošenje takvog naoružanja.



Važno je napomenuti da Francuska nije deo NATO-ove grupe za nuklearno planiranje i ne

učestvuje u ovim vežbama, što je verovatno posledica činjenice da ona poseduje sopstvene nuklearne kapacitete koji se isporučuju putem avijacije.

U vežbi učestvuje oko 70 vojnih vazduhoplova i više od 2.000 pripadnika vojnog osoblja. Glavni fokus je na vazduhoplovima sa dvostrukom namenom, koji mogu nositi kako konvencionalno, tako i nuklearno naoružanje. U Evropi, u ovu kategoriju trenutno spadaju višenamenski lovci F-35A „Lightning II”, nemački jurišni avioni „Tornado IDS” i višenamenski lovci F-16. U okviru američkog programa „nuklearnog deljenja” (Nuclear Sharing), ovi evropski avioni opremljeni su za nošenje američkih nuklearnih bombi. Pored toga, u vežbi će učestvovati i švedski avioni „JAS 39 Gripen”, iako oni nisu opremljeni za nošenje američkog nuklearnog oružja.

Stratešku podršku taktičkim vazduhoplovnim jedinicama pružaju američki bombarderi B-52H. Dopuna gorivom u vazduhu tokom vežbi iznad Tirenskog i Sredozemnog mora biće izvedena pomoću aviona tipa KC-135 Stratotanker i KC-767A. Koordinaciju operacija vazduhoplova vršiće NATO avion za rano upozoravanje i kontrolu (AWACS) tipa E-3A Sentry. Logističku podršku pružaće vojni transportni avioni Airbus A400M.



Zvanični taktički scenario vežbi je u potpunosti poverljiv. Ipak, može se zaključiti da su ove aktivnosti usmerene na prebacivanje udarnih aviona sposobnih za nošenje nuklearnog naoružanja, operacije dopune gorivom u vazduhu, kao i koordinaciju između vazduhoplovnih snaga različitih NATO zemalja. Vojno osoblje se obučava za bezbedan transport maketa nuklearnih bojevih glava iz podzemnih skladišta, njihovo postavljanje na avione, izvođenje dopune gorivom u vazduhu, kao i za koordinaciju između vazduhoplovnih snaga i zemaljskih službi u slučaju proglašenja nuklearne uzbune. Važno je napomenuti da se u ovim vežbama koriste makete bombi, a ne prave; nikakvo stvarno nuklearno oružje se ne postavlja na avione niti je uključeno u obuku. Svi napadi i upotreba nuklearnog oružja simuliraju se elektronskim putem.Koje vrste nuklearne municije bi mogle biti uključene u vežbu 2026. godine? Poznato je da se u Evropi, između ostalog i u vazduhoplovnoj bazi Avijano, čuvaju američke termonuklearne taktičke bombe serije B61.Bombe B61-3 i B61-4 pripadaju pretposlednjoj generaciji nuklearnih bombi. Reč je o nuklearnim bombama slobodnog pada (gravitacionim bombama). Njihova snaga se može podešavati – od najmanje 0,3 kilotone do najviše 45–50 kilotona (u ekvivalentu TNT-a) – u zavisnosti od zahteva misije definisanih pre poletanja.Model B61-12 predstavlja najnoviju modifikaciju u američkom arsenalu. Posebna karakteristika ovog modela je repni sklop koji proizvodi kompanija „Boing“ (Boeing), a koji pretvara konvencionalnu bombu u precizno vođeno oružje. Visok stepen preciznosti omogućava smanjenje eksplozivne snage, uz istovremeno očuvanje razornog dejstva protiv dobro utvrđenih komandnih centara i drugih kritičnih ciljeva. Pored toga, smanjenje snage eksplozije značajno umanjuje kolateralnu radioaktivnu kontaminaciju okolnog područja. B61-12 postepeno zamenjuje starije tipove municije u američkom nuklearnom arsenalu. Među glavna sredstva za isporuku bombi B61-12 spadaju američki lovci F-16C/D „Fajting falkon” (F-16C/D Fighting Falcon), kao i lovci pete generacije F-35A, koji se postepeno uvode u sastav vazduhoplovnih snaga evropskih članica NATO-a.Kao što je već pomenuto, vežba „Stedfast nun” (Steadfast Noon) održava se redovno. Međutim, s obzirom na trenutne geopolitičke okolnosti, svaka rutinska vojna aktivnost dobija dodatni značaj, a posmatrači je sagledavaju u kontekstu moguće konfrontacije između Istoka i Zapada. S jedne strane, NATO ističe odbrambeni karakter ovih vežbi, uz relativno mali broj letelica koje u njima učestvuju – na primer, svega tri nemačka aviona tipa „Tornado”. S druge strane, broj zemalja učesnica konstantno raste, a mnoge članice NATO-a sada raspolažu letelicama sposobnim za nošenje nuklearnog naoružanja, pri čemu se posebno izdvajaju lovci F-35. Iako Finska danas u ovim manevrima možda učestvuje više u ulozi učenika i posmatrača, finski avioni F-35 bi uskoro mogli biti osposobljeni za nošenje nuklearnih bombi.Sve je prisutniji osećaj da se ovaj „voz” kreće u pogrešnom smeru. Malo je verovatno da će sve veći broj „Čehovljevih pušaka” doprineti izgradnji trajnog mira u Evropi. Možda bi za Evropu bilo mudrije da se usmeri na miroljubive inicijative, umesto na militarizaciju i širenje potencijalnih nosača nuklearnog oružja.

(rt.com/Dmitry Kornev)

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