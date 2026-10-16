NA DVE LOKACIJE PRONAĐENA DROGA I PIŠTOLJ: U Novom Sadu uhapšena dvojica osumnjičenih za trgovinu narkoticima

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, uhapsili su N. M. (31) i M. M. (33) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

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Pretresom prostorija koje koriste osumnjičeni, na dve lokacije u Novom Sadu, policija je pronašla ukupno 950 grama praškaste materije za koju se sumnja da je kokain, oko 680 grama materije za koju se sumnja da je amfetamin, oko 915 grama kofeina i manje količine materija za koje se sumnja da su marihuana, hašiš, heroin i ekstazi. Pronađene su i četiri digitalne vage, kao i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika.

Takođe, na jednoj od lokacija pronađen je i pištolj za koji se sumnja da pripada M. M. pa se on tereti i za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni višem javnom tužiocu u Novom Sadu.