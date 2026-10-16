Tenis

Potpuno neočekivano: Đoković se posle 15 godina vraća na ovaj turnir

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

16. 10. 2026. u 17:01

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SRBINA se vraća u Švajcarsku posle decenije i po.

Потпуно неочекивано: Ђоковић се после 15 година враћа на овај турнир

FOTO: Tanjug/AP/Achmad Ibrahim

Novak Đoković igraće na turniru iz serije 500 u Bazelu, saopštili su organizatori ovog takmičenja.

Iz menadžmenta osvajača 24 grend slem pehara su za "Blick" potvrdili da je 39-godišnji Beograđanin nastup prihvatio "u kratkom roku i sa velikim zadovoljstvom".

On se tako na ovo mesto vraća posle 15 godina. Do sad je imao tri učešća, a 2009. godine je osvojio jedinu titulu, kada je u finalu pobedio Rodžera Federera koji je rođen u tom gradu.

Srbin je nedavno osvojio titulu u Pekingu i došao je do 102. titule u karijeri. Zanimljivo da čuveni Švajcarac ima 103. To znači da Nole može u njegovom rodnom mestu da se izjednači.

Turnir u Bazelu na programu je od 26. oktobra do 1. novembra.

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