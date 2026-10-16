Špansko čudo ruši rekorde! Postao najmlađi polufinalista u istoriji Šangaja!

Rafael Hodar nastavlja da impresionira na Mastersu u Šangaju. Mladi Španac izborio je plasman u polufinale nakon što je posle velike borbe i preokreta savladao Kaspera Ruda rezultatom 2:1, po setovima 4:6, 6:4, 6:3.

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Prvi set obeležila je velika borba i veliki broj prilika za brejk na obe strane. Hodar je u devetom gemu propustio čak tri šanse da oduzme servis protivniku, što je Rud uspeo da iskoristi. Norvežanin je u narednom gemu napravio odlučujući brejk i poveo sa 1:0 u setovima.

U nastavku meča nastavila se neizvesnost. Hodar je prvi stigao do brejka, ali je Rud odmah uzvratio i vratio stvari na početak. Ipak, kada se činilo da će set ući u završnicu bez novih promena, Španac je u devetom gemu ponovo oduzeo servis rivalu, a zatim sigurnim gemom na svoj servis izjednačio rezultat.

Treći set doneo je još uzbudljiviju borbu. Teniseri su u tri uzastopna gema razmenili brejkove, ali je Hodar uspeo da napravi ključnu razliku i preuzme kontrolu nad mečom. Rud nije pronašao način da zaustavi nalet raspoloženog Španca, koji je u devetom gemu još jednom napravio brejk i tako stavio tačku na duel.

Ovim trijumfom Hodar je obezbedio mesto među četvoricom najboljih na turniru u Šangaju, gde će u polufinalu igrati protiv pobednika susreta između Danila Medvedeva i Bena Šeltona.

Pored velikog rezultata, mladi Španac ispisao je i istoriju turnira, postavši najmlađi polufinalista u istoriji Mastersa u Šangaju.