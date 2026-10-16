POKAZALI VRHUNSKO ZANJE ZA ŠAHOVSKOM TABLOM: Štićenici Vaspitno-popravnog doma u Kruševcu drugi, a osuđenici Zabele treći na svetu u šahu

ŠTIĆENICI Vaspitno-popravnog doma u Kruševcu osvojili su drugo, a osuđenici KPZ Požarevac (Zabela) treće mesto na Šestom svetskom prvenstvu u onlajn šahu za lica lišena slobode.

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija

Ekipa šahista Vaspitno-popravnog doma u Kruševcu plasirala se u finale takmičenja pošto je prethodno pobedila ekipe Sjedinjenih Američkih Država i Ekvadora, a u završnici prvenstva je izgubila od spremnijeg tima iz Indije.



On je rekao da je nov tim šahista nastavio tradiciju šahovske sekcije Vaspitno-popravnog doma u Kruševcu čiji štićenici su bili prvaci sveta 2022. godine, odnosno drugi na svetu 2023. godine. Plasman štićenika na Svetskom prvenstvu je, kako je naglasio, odlična životna škola za mladiće među kojima su i oni kojima uskoro ističe vaspitna mera.- Pokazali su da mogu dobro da analiziraju i planiraju svaki svoj potez i na njima je da i dalje nastave da donose promišljene odluke i grade kvalitetnu budućnost - naglasio je Jandrić.Jandrić je čestitao i osuđenicima KPZ Požarevac (Zabela) na osvojenom trećem mestu u kategoriji seniora, ističući da sekcija u tom zavodu ima jednu od najdužih tradicija u sistemu izvršenja krivičnih sankcija.Ove godine su, osim štićenika i osuđenika iz Zabele, na takmičenju nastupale i osuđenice KPZ za žene u Požarevcu, kao i osuđenici iz najvećih zvoda u zemlji -KPZ Sremska Mitrovica, KPZ Beograd, KPZ Beograd (Padinska skela) i osuđenici KPZ Niš koji su prošle godine osvojili četvrto mesto na svetu.

Kazneno-popravne ustanove iz Srbije uzimaju učešće na Svetskom prvenstvu u onlajn šahu još od prvog turnira 2021. godine koji je pokrenut na inicijativu bivšeg svetskog prvaka u šahu Anatolija Karpova u saradnji sa Svetskom šahovskom fedracijom u okviru projekta „Šah za slobodu“.