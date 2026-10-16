VREMENSKI ROLERKOSTER: Kiša sutra pogađa ove delove Srbije
U SRBIJI će u subotu, 17. oktobra biti umereno do potpuno oblačno vreme, u Banatu, centralnoj i istočnoj Srbiji ponegde sa slabom kišom uz slab i umeren, na istoku zemlje povremeno i jak zapadni i severozapadni vetar, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod
Najniža temperatura biće od 0 do 7 stepeni, a najviša od 12 do 17 stepeni.
U Beogradu će biti pretežno oblačno uz mogućnost slabe kiše sredinom dana, slab zapadni i severozapadni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 14 stepeni.
U nedelju i početkom sledeće sedmice malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Od srede promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom.
Najviša dnevna temperatura oko i malo iznad proseka za ovaj period godine i kretaće se u intervalu od 17 do 23 °C.
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